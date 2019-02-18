利多來了 台商海外資金匯回租稅優惠加碼

2019-02-18 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



行政院本周可望確立台商海外資金匯回專法大原則；據了解，有關租稅優惠稅率，財政部從善如流，在草案中加碼2個百分點，第一年租稅優惠稅率8％，第二年10％，較原先草案版本10％、12％分別調降2個百分點。

行政院長蘇貞昌本周將聽取《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案相關部會規劃內容，可望就租稅優惠稅率、台商回台投資哪些產業可享有租稅優惠，及產業直接投資及金融商品投資比例作成原則決定。

行政院已將台商海外資金回台專法《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案列本會期優先法案，包含金管會、經濟部、財政部和法務部在農曆年前已向財經政委龔明鑫報告規劃草案內容。最快上半年通過立法，明年上路。

台商匯回海外資金必須在二年期限內實質投資，才可享租稅優惠。有關租稅優惠稅率，在工商團體、台商、朝野立委強烈建議下，財政部新版草案為第一年8％，第二年10％，較原先草案版本10％、12％再降調2個百分點，以增加台商回台投資誘因。

至於租稅優惠稅率，財經高層表示，將待蘇揆拍板。

未來資金匯入專戶擬先繳稅、後退稅，對於匯回資金被課20％（最低稅負制稅率）的台商，等於可退稅12％、10％。

至於台商匯回資金投資哪些產業可享租稅優惠，據了解，除原本的5+2產業外，金管會、經濟部草案也增加了部分產業如長照等。而除了實體投資外，也可以投資和實體產業相關金融商品，投資金融商品比例初步考慮約20％，包括5＋2產業相關股票、綠色金融債券、創投等。

投資哪些產業可享租稅優惠，及實體投資及金融商品比例，財經高層指出，將由行政院拍板。

此外，台商回台資金要在銀行設立帳戶，以有效控管流向，避免炒房、炒股或炒匯。但帳戶是否設在國際金融業務分行（OBU），將由金管會決定。

台商海外資金匯回，究竟要走專法或財政部1月底公布的解釋令，財經官員表示，走專法未必較有利，因走解釋令可剔除非所得再計算課稅基礎，在海外繳過稅負也可回台抵稅，超過七年核課期間也不在課稅範圍。

官員說，專法雖有優惠稅率，但課稅基礎是以台商所有匯回資金計算，不會區分所得或非所得，且全部需接受控管，資金運用彈性較少。