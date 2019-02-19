出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳美君 ／台北報導



台灣出口轉衰，央行貨幣政策恐出現髮夾彎，市場預期升息變降息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內經濟數據表現不佳，金融圈對中央銀行貨幣政策預期將出現「髮夾彎」。市場原先研判，央行的下一步就是升息，但近來經濟數據欠佳，讓央行降息的可能性持續升溫；資深券商主管指出，根據歷史經驗，央行利率政策最重要的指標，就是出口景氣，若出口出現兩位數字衰退，央行可能宣布調降貼放利率。

券商主管還說，「去年大家認為央行的下一步會是升息，只是可能不會那麼快升、會先躺平一陣子」，但是現在有點不一樣，一旦出口景氣變差，甚至年減達兩位數，央行降息的預期就會明顯升溫。

長期關注央行貨幣政策的債券商主管分析，國內經濟數據表現差強人意，市場對台灣貨幣政策的看法也開始轉向；原先市場研判，今年央行貼放利率極可能維持平盤，意即「連十四凍」，但今年以來，出口與經濟成長表現遜於預期，金融圈開始出現聲音，認為央行非但不會升息，甚至還有降息的可能。

「現在大家還是看不動，但如果數據再爛一點，對央行的降息預期就會愈來愈明顯」，券商主管說。

主計總處日前二度下修今年經濟成長（ＧＤＰ）預估值，由百分之二點四一降至百分之二點二七；財政部日前公布一月出口二七三億美元，年減百分之○點三，連三月負成長，這都是市場認為央行貨幣政策有可能進一步鬆綁的關鍵。

至於美國今年還有兩次升息機會，台灣央行是否仍有調降利息的空間，金融圈主管說，央行就算要降息，可能也不會這麼快，因為經濟還是在成長，只是成長幅度減緩。

債券商主管還說，美國已是全球經濟成長表現最佳的國家，但市場也已出現美國二○二○年有可能降息的揣測，顯示包括台灣在內的全球經濟成長，近年下行風險升溫。

事實上，今年經濟成長表現欠佳，央行早有預期；央行在去年底的理監事會議便下調去年、今年的ＧＤＰ預估值，其中，今年經濟成長率由百分之二點四八驟降至百分之二點三三，降幅高達○點一五個百分點。