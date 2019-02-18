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老行庫推金融科技 為年輕人打造更方便的APP

2019-02-18 20:30經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行為年輕人量身打造的行動銀行APP「iLEO」，繼於2018台北金融科技展曝光，獲得廣大消費者的喜愛與回響，並於今年1月正式上線，可在App Store、Play商店下載使用。

一銀表示，iLEO貫徹Design Thinking的精神，完全以年輕人的角度出發，掌握年輕人每一接觸點的行為、需求與痛點，最後再由年輕人對原型進行反覆驗證；由於經過使用者測試的淬鍊，發現使用者容易在操作APP時迷失方向，因此iLEO使用大量的引導式元素，而不是讓客戶自己去尋找功能在哪裡，使客戶感受到更為貼心的數位金融服務。

iLEO為了達到快速應變的開發能力，不同以往採用需耗時多年的瀑布式開發流程，而當產品上線後客戶的行為及需求早已轉變，因此iLEO導入敏捷式開發，每天召開站立會議以密切掌握執行進度，IT人員於一開始即加入需求設計細節，大幅提升技術上的可行性，透過很短的工作週期迭代地交付功能，希望更即時地貼近客戶真實的需求。

除此之外，同為公股行庫的華南銀在金融科技發展也不遺餘力，最近強打全台唯一「說也會通」的AI行動銀行，民眾能用說話的方式，進行查詢匯率、語音轉帳等功能。

華銀「AI對話式」行動銀行導入設計思考，並透過多場使用者訪談，聽取各年齡層消費者的聲音，如：學生、小資族、家庭主婦、高階主管的需求，連視力老花的退休族群族，都能感受到只要用「說」的就能完成複雜交易的便利性，拉進華銀與客戶的距離，打造新穎的行動創新「說」體驗。

第一銀行金融科技
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