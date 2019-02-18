近1.6萬張持股信託綁樁賣日立？永大：員工不賣也可以

2019-02-18 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



永大（1507）經營權衍生爭議再添一樁，公司旗下持股信託委員會上周通過手中握有逾3%股權應賣，但應賣選擇中卻無員工可自行在公開市場處理選項，引起部分員工不滿，質疑持股信託委員會持股將被作為日立公開收購的綁樁股權，對此永大強調，員工信託持股不賣也可以，並無強制性。

對於部分員工不滿爆料動作，永大表示，員工持股信託為公司提供給員工的福利，早在20年前以每月提撥一筆資金購買公司股票，當時每位員工分得比率（需在職一年以上）約900元，透過持股信託員工每年有股利可分紅。不過，持股信託章程中規定，信託持股只有離職、退休、死亡時才能結算。

目前永大持股信託掌握股權逾3%，張數近1.6萬張，後續股權移轉動作影響日立公開收購案，以及市場派的股權爭奪。部分員工表示，持股信託委員會決議持股應賣，但在徵詢員工意願的選項當中，並沒有員工可自行在公開市場處理的選項，質疑持股信託委員會的持股將被作為日立公開收購的綁樁股權。

對此，永大指出，雖然上周持股信託委員會通過持股應賣，但有徵詢每位員工意願，可以選擇終止信託、以每股60元賣給日立，或是繼續留在信託之中，且委員會決議並沒有強制性，員工不賣也可以。

永大目前每月提撥約300萬元購買公司股票，每位員工分得提撥資金購買股票約1,900元，參與員工約1,600~1,700人。