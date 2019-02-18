土銀去年稅前盈餘121億元 連八年破百億元

2019-02-18 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土地銀行今(18)、明兩日由董事長凌忠嫄及總經理黃忠銘率領總分行及子公司土銀保險經紀人(股)公司主管近二百人，舉行108年度全行行務會議，旨在檢討過去、策勵未來，期藉由協調與研討，達成108年度的營運方針及業務推展目標共識。

土銀身為不動產信用專業銀行，辦理都更相關授信業務經驗豐富，持續配合都市更新及加速危老建物重建等政策，並積極辦理自有行舍參與都更計畫及標租，有效創造資產運用效益。自100年以來，土地銀行的盈餘已連續八年突破百億元以上，107年度稅前盈餘為121億元，預算盈餘達成率129%，每股稅前盈餘為1.94元，表現亮麗。

近年來，政府對於各項重大施政皆已立下好的基礎，目前持續推動多項重要措施，其中包括：致力「5+2」產業創新發展、加速都市更新及危老建物重建、積極推動新南向等重要政策。

土地銀行現正積極規劃籌設印尼、馬來西亞、菲律賓及澳洲等地區海外據點並獲主管機關核准，將可配合政府政策，推展新南向目標國家授信業務，協助國內企業布局新南向，並就近提供台商服務，幫助台商深耕當地市場。

展望未來，美中貿易政策不確定性、中國大陸經濟成長放緩、主要經濟體貨幣政策動向不確定，以及歐洲政經情勢紛擾等風險，均可能衝擊今年全球政治局勢及經濟情勢，而導致金融市場劇烈震盪，面對這些挑戰，相信土銀在凌董事長及黃總經理的領導下，定能順應經濟趨勢，掌握市場脈動，在激烈的競爭市場中，各項業務必將持續穩健成長，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。

董事長凌忠嫄表示，該行獲利向來偏重利息收入，而手續費收入比重偏低，期許在深化專業優勢的同時，也能帶動其他業務成長，除鞏固土、建融核心業務，另仍應積極拓展信託、財富管理、電子金融等業務，增裕手續費收入；持續推動金融創新，以客戶需求為導向，整合虛實服務通路，提供優質數位服務，優化網路銀行、行動銀行及行動支付工具，帶給客戶更為便利且安全的數位金融體驗與服務。