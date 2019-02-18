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桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

全球人壽歡慶25周年 品牌鉅獻「拍賣會篇」

2019-02-18 15:06經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

2019年是全球人壽成立25周年慶，為感謝保戶長年以來的支持，以及傳遞「愛與責任」的真諦，全球人壽特別推出品牌鉅獻《拍賣會篇》，以一場關於人生算式的拍賣會比喻，保險猶如用一張保單為人生標價，用複雜難懂的計算把一個人化做一堆數字。然而，全球人壽相信每一張保單都應該來自一個簡單的算式「愛+責任」，這也是全球人壽的品牌核心價值。

全球人壽年度品牌鉅獻《拍賣會篇》，演繹每份保單商品的背後，都連結著精密複雜的風險計算公式，以換來更完整的保障，然而，撇除密密麻麻的條款和數字，保險的本質相當純粹，「愛」與「責任」，這兩者缺一不可，是人生和家庭中最重要的算式，包括年齡、健康、薪資、負債都必須考量在內，因為有責任的愛是最甜蜜的負荷，也是一份幸福承諾，保險除了彰顯對所愛之人的愛與責任，同時也為未來保障做好準備，移轉潛在風險。

此外，全球人壽也特別推出以「人生最重要的算式=愛+責任」為主軸的社群影片「加減乘除的人生算式」，透過微電影手法拍攝四個社會上動人真實故事，演繹加減乘除的精采人生，分別是85歲快樂嬤「停止凋零的加法人生」、島內移民的孫偉智「有捨才有得的減法人生」、馬祖高中棒球隊教練鄭新勇「相互豐富的乘法人生」、更生人創業家陳興餘「一肩扛起全部的除法人生」，主角們分享自己獨特的人生哲學，喚起社會大眾共鳴，以實際行動付出關懷及陪伴最親愛的家人。同時，也透過《戒指篇》、《腳踏車篇》等平面廣告比喻人生重要階段的愛與責任。

全球人壽透過一連串影音及平面廣告，希望帶動更多人認識保險的本質，以及傳遞品牌責任的精神，將保戶的肯定和支持，進一步化為正向力量，提醒社會大眾多關懷身旁的親人，為我們愛的台灣挹注更多能量。

全球人壽長年耕耘社會公益，持續投入關懷社會的腳步，為的就是推廣「因為愛 責任在」的品牌精神，貫穿三大公益主軸，包括：公益耕耘、體育發展及教育成長，期望在善盡企業社會責任的過程中，將資源回饋於社會，透過正向循環不斷地綿延永續，散播至社會每個角落，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，也帶給保戶更優質的服務體驗，也期盼保戶和社會大眾能夠感受到守護愛與責任的溫暖、形成鼓舞人們前進的力量。

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