親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航罷工落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中信銀14國分子行接力辦主題周 台灣慶元宵先登場。

2019-02-17 14:57經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中國信託商業銀行為台灣最國際化之金融機構，為增進跨國文化交流、彰顯各地文化特色，特別在14國分、子行舉辦Country Week，讓各地員工及客戶體驗有趣的風土民情，首波台灣周舉行慶元宵一系列活動開跑。

除了推出由總行拍攝新春賀年影片外，上周五（2月15日）由中國信託銀行董事長童兆勤、副董事長利明献、中國信託投信公司董事長陳國世、中國信託金融控股公司總經理吳一揆、中國信託銀行總經理陳佳文、中國信託金控行政長高人傑以及中國信託銀行法金暨國際事業執行長黃毅等主管邀請全球各分支機構一同響應，和同仁彩繪燈籠歡喜慶元宵。

中國信託銀行Country Week 規劃由14個國家及地區的分行、子行輪流舉行主題活動，首波台灣周於今（2019）年2月13日到19日推出，透過元宵節活動向海外客戶及同仁介紹當地風俗，增進對中華文化及總行之了解。未來規劃每兩個月推出主題週活動，如日本櫻花季、印度色彩節、越南婦女節等多元主題內容，象徵中國信託四海一家We are family 的品牌精神。

中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託改制商業銀行之後即開啟國際化腳步，感謝中國信託金控創辦人辜濓松先生的遠見，克服諸多困難並在各危機中堅持下來，包括經濟週期的起伏、亞洲金融危機和次貸風暴，達成目前的營運表現。

中國信託銀行以多元型態在海外拓點，於全球建立超過260處分支據點，不僅設立辦事處、分行和子行，近年來更透過併購及參股等方式布局全球，去（2018）年更獲得素有金融業奧斯卡獎之譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」頒發「最佳海外發展獎－本國銀行組」特優獎之肯定。

此外，為宣傳國際化特色及數位金融發展趨勢，中國信託銀行特別製作全新企業簡介影片，24小時縮時拍攝中國信託金融園區實景，搭配國際地標3D模型運轉，時間流動加上場景變換，傳達中國信託銀行不分晝夜、時區，提供全球金融服務的專業精神，共計有中、英、日等不同語言版本提供海內外據點播放。

中國信託銀行最新企業簡介影片可於YouTube 觀看，連結網址 https://youtu.be/oRvyulJcBW4

中國信託銀行董事長童兆勤（中）、副董事長利明献（左二）、中國信託投信董事長陳國世...
中國信託銀行董事長童兆勤（中）、副董事長利明献（左二）、中國信託投信董事長陳國世（左三）、中國信託金控總經理吳一揆（右三）、中國信託銀行總經理陳佳文（右二）、中國信託金控行政長高人傑（左一）中國信託銀行法金暨國際事業執行長黃毅（右一）共同出席中國信託銀行Country Week活動向海外客戶與同仁介紹臺灣元宵節活動。圖／中國信託銀行提供
分享
中國信託銀行董事長童兆勤（右四）、副董事長利明献（右三）、中國信託投信董事長陳國...
中國信託銀行董事長童兆勤（右四）、副董事長利明献（右三）、中國信託投信董事長陳國世（左三）、中國信託金控總經理吳一揆（左二）、中國信託銀行總經理陳佳文（右二）、中國信託金控行政長高人傑（左一）以及中國信託銀行法金暨國際事業執行長黃毅（右一）一同彩繪燈籠歡喜慶元宵。圖／中國信託銀行提供
分享

中國信託商業銀行金融業
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06

匯市最前線／新台幣 開春補貶

2019-02-17 00:37

中信分行深圳掛牌 搶攻珠三角商機

2019-02-17 00:06

中信銀 深圳分行 將揭牌

2019-02-16 23:52

基金龍虎榜 中國相關基金今年來表現出色

2019-02-16 10:32

年後轉職 保單記得調整因應風險需求

2019-02-16 10:31

國銀放款中小企 達成率124％

2019-02-15 03:02

土銀發債 今年衝350億元

2019-02-15 03:02

土銀利息收入 占總收益八成

2019-02-15 03:02

蔡明忠：2019...風險管理最重要

2019-02-15 03:02

手機險 富邦產賣最好

2019-02-15 03:02

富邦金 強攻財管跨售

2019-02-15 03:02

外幣保單 去年大賣6,100億

2019-02-15 01:49

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

華航罷工落幕 機師工會公開信：過勞非無法撼動的宿命

2019-02-16 15:37

從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06

三星新機秀三趨勢 供應鏈樂

2019-02-16 23:57

東南亞航空 搶闢飛台航線

2019-02-16 23:50

匯市最前線／新台幣 開春補貶

2019-02-17 00:37

不讓東南亞航空專美…虎航備戰 南向拓點

2019-02-16 23:50

勤美百億投資 下月動工

2019-02-16 23:41

HTC參與台北燈節活動 想拿跟柯文哲一樣的手機看這邊

2019-02-16 21:19

環評卡卡 環署點出通關密碼

2019-02-17 00:27

三星新機發表 大立光、GIS"雙鴻吃補

2019-02-16 23:56

華航機師罷工落幕 工會對造成不便致歉

2019-02-16 15:42

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

機師工會公開信：繼續打拚直到沒有人因過勞而倒下

2019-02-16 15:40

為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22

騎車買菜被碰撞 沒保強制險一樣要被罰

2019-02-17 11:03

機師檢定證全數領回 21日起華航恢復正常營運

2019-02-16 18:12

財經觀點／經濟火車頭 城市再造5大挑戰

2019-02-17 00:33

去年稅收 估超徵900億

2019-02-17 02:21

和碩傳砸92億 擴大印尼產能

2019-02-16 23:57

9成租稅優惠 聚焦製造業…中小企無感

2019-02-17 00:21

中信分行深圳掛牌 搶攻珠三角商機

2019-02-17 00:06

電子鏈轉型 半導體扮關鍵

2019-02-16 23:53

在地心產業／桃園老字號補習班 申請上櫃永續經營

2019-02-16 23:16

中信銀 深圳分行 將揭牌

2019-02-16 23:52

國際趨勢跟上了嗎？全家、綠藤生機倡議純淨風潮

2019-02-17 10:04

嬰孩智慧產品 恐叫好不叫座

2019-02-16 23:53

AR 躍人機介面新寵

2019-02-16 23:53

觀察站／租稅獎勵 別走回「產業別」老路

2019-02-17 00:25

毫秒定輸贏…電競監示器 效能成關鍵

2019-02-16 23:16

貿協台中辦香港採購洽談 買主下單成果令人滿意

2019-02-17 11:03

電競監視器出貨大躍進 今年挑戰800萬台

2019-02-16 23:16

話題性螢幕 買氣漸升溫

2019-02-16 23:41

漢諾威展 20日辦記者會

2019-02-16 23:53

創業超新星／萬里雲…創新AI 帶企業上雲端

2019-02-16 23:13

創業超新星／拚命三郎劉永信 贏得Android之父賞識

2019-02-16 23:13

創業超新星／萬里雲導入高科技 協助傳產業

2019-02-16 23:13

致勝心法／從應用面出發 解決客戶痛點

2019-02-16 23:13

中信銀14國分子行接力辦主題周 台灣慶元宵先登場。

2019-02-17 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top