中信銀14國分子行接力辦主題周 台灣慶元宵先登場。

2019-02-17 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中國信託商業銀行為台灣最國際化之金融機構，為增進跨國文化交流、彰顯各地文化特色，特別在14國分、子行舉辦Country Week，讓各地員工及客戶體驗有趣的風土民情，首波台灣周舉行慶元宵一系列活動開跑。

除了推出由總行拍攝新春賀年影片外，上周五（2月15日）由中國信託銀行董事長童兆勤、副董事長利明献、中國信託投信公司董事長陳國世、中國信託金融控股公司總經理吳一揆、中國信託銀行總經理陳佳文、中國信託金控行政長高人傑以及中國信託銀行法金暨國際事業執行長黃毅等主管邀請全球各分支機構一同響應，和同仁彩繪燈籠歡喜慶元宵。

中國信託銀行Country Week 規劃由14個國家及地區的分行、子行輪流舉行主題活動，首波台灣周於今（2019）年2月13日到19日推出，透過元宵節活動向海外客戶及同仁介紹當地風俗，增進對中華文化及總行之了解。未來規劃每兩個月推出主題週活動，如日本櫻花季、印度色彩節、越南婦女節等多元主題內容，象徵中國信託四海一家We are family 的品牌精神。

中國信託銀行董事長童兆勤表示，中國信託改制商業銀行之後即開啟國際化腳步，感謝中國信託金控創辦人辜濓松先生的遠見，克服諸多困難並在各危機中堅持下來，包括經濟週期的起伏、亞洲金融危機和次貸風暴，達成目前的營運表現。

中國信託銀行以多元型態在海外拓點，於全球建立超過260處分支據點，不僅設立辦事處、分行和子行，近年來更透過併購及參股等方式布局全球，去（2018）年更獲得素有金融業奧斯卡獎之譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」頒發「最佳海外發展獎－本國銀行組」特優獎之肯定。

此外，為宣傳國際化特色及數位金融發展趨勢，中國信託銀行特別製作全新企業簡介影片，24小時縮時拍攝中國信託金融園區實景，搭配國際地標3D模型運轉，時間流動加上場景變換，傳達中國信託銀行不分晝夜、時區，提供全球金融服務的專業精神，共計有中、英、日等不同語言版本提供海內外據點播放。