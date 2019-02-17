騎車買菜被碰撞 沒保強制險一樣要被罰

2019-02-17 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



統計資料顯示，到去年11月底止，還有19%的機車沒有投保強制車險。 聯合報系資料照 分享 facebook

金管會提醒機車族朋友，不要忘記投保強制汽車責任保險，以確保強制車險的保障，並可避免因未投保而受罰。即便是騎車到家附近買菜，不小心被碰撞，沒保強制險一樣要被罰。

金管會表示，依強制汽車責任保險法第6條規定，應訂強制車險契約的汽、機車所有人，應投保強制車險，並應維持保險契約有效性的義務。

同法第49條也規定，投保義務人未依規定，訂立強制車險契約，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，由公路監理機關處以罰鍰。

金管會表示，統計資料顯示，到去年11月底止，機車的強制車險投保率約81%，有效保單1,128萬件，換言之，還有19%的機車沒有投保強制車險。

汽車的強制車險投保率則相對高，已有99.69%，有效保單有800萬件。

金管會保險局副局長王麗惠表示，機車的強制車險投保率，每年漸逐增加中，但目前仍有近二成未投保，車主若未投保，機車在路上行駛被攔檢或檢發，依法將罰1,500元到3,000元，如果肇事的話，則要罰6,000元到3萬元。

對於機車為何仍有高達近二成沒投保強制險？官員說，有不少機車可能沒有騎出來，或只是騎出來家附近買菜，所以沒有保，但即便只是騎出來在家附近買菜，一旦被攔檢或有人舉發，一樣要被罰。

至於騎出來買菜，不小心被別人撞到，因有碰撞仍算肇事，如果沒保，依法還是會被罰更高的6,000元到3萬元。

為提升機車的投保率，金管會已責成保險公司，在保險期間屆滿30日前通知車主續保，如果車主在保險期間屆滿後仍未投保者，應在保險期間屆滿後30日內，至少再做二次重新投保的通知。

針對保險到期後第二個月內仍未投保者，金管會又請保發中心協助再寄送通知，透過多次通知來提醒尚未續保的機車車主，投保強制車險。

為利保險公司依保戶最後留在保險公司的地址寄送書面續保通知，以達提醒續保之效，金管會提醒民眾，如果住所、居所或營業地址有變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜。