親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航罷工落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜選總統？ 高雄天文宮今送雍正對聯：神明指示

騎車買菜被碰撞 沒保強制險一樣要被罰

2019-02-17 11:03經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

統計資料顯示，到去年11月底止，還有19%的機車沒有投保強制車險。 聯合報系資料...
統計資料顯示，到去年11月底止，還有19%的機車沒有投保強制車險。 聯合報系資料照
分享

金管會提醒機車族朋友，不要忘記投保強制汽車責任保險，以確保強制車險的保障，並可避免因未投保而受罰。即便是騎車到家附近買菜，不小心被碰撞，沒保強制險一樣要被罰。　

金管會表示，依強制汽車責任保險法第6條規定，應訂強制車險契約的汽、機車所有人，應投保強制車險，並應維持保險契約有效性的義務。

同法第49條也規定，投保義務人未依規定，訂立強制車險契約，經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，由公路監理機關處以罰鍰。

金管會表示，統計資料顯示，到去年11月底止，機車的強制車險投保率約81%，有效保單1,128萬件，換言之，還有19%的機車沒有投保強制車險。

汽車的強制車險投保率則相對高，已有99.69%，有效保單有800萬件。

金管會保險局副局長王麗惠表示，機車的強制車險投保率，每年漸逐增加中，但目前仍有近二成未投保，車主若未投保，機車在路上行駛被攔檢或檢發，依法將罰1,500元到3,000元，如果肇事的話，則要罰6,000元到3萬元。

對於機車為何仍有高達近二成沒投保強制險？官員說，有不少機車可能沒有騎出來，或只是騎出來家附近買菜，所以沒有保，但即便只是騎出來在家附近買菜，一旦被攔檢或有人舉發，一樣要被罰。

至於騎出來買菜，不小心被別人撞到，因有碰撞仍算肇事，如果沒保，依法還是會被罰更高的6,000元到3萬元。

為提升機車的投保率，金管會已責成保險公司，在保險期間屆滿30日前通知車主續保，如果車主在保險期間屆滿後仍未投保者，應在保險期間屆滿後30日內，至少再做二次重新投保的通知。

針對保險到期後第二個月內仍未投保者，金管會又請保發中心協助再寄送通知，透過多次通知來提醒尚未續保的機車車主，投保強制車險。

為利保險公司依保戶最後留在保險公司的地址寄送書面續保通知，以達提醒續保之效，金管會提醒民眾，如果住所、居所或營業地址有變動時，應即時通知保險公司辦理變更事宜。

強制車險金管會
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06

匯市最前線／新台幣 開春補貶

2019-02-17 00:37

中信分行深圳掛牌 搶攻珠三角商機

2019-02-17 00:06

中信銀 深圳分行 將揭牌

2019-02-16 23:52

基金龍虎榜 中國相關基金今年來表現出色

2019-02-16 10:32

年後轉職 保單記得調整因應風險需求

2019-02-16 10:31

國銀放款中小企 達成率124％

2019-02-15 03:02

土銀發債 今年衝350億元

2019-02-15 03:02

土銀利息收入 占總收益八成

2019-02-15 03:02

蔡明忠：2019...風險管理最重要

2019-02-15 03:02

手機險 富邦產賣最好

2019-02-15 03:02

富邦金 強攻財管跨售

2019-02-15 03:02

外幣保單 去年大賣6,100億

2019-02-15 01:49

純網銀搶照 三隊同天送件

2019-02-14 23:26

純網銀遞件申請選情人節「吉日」 大師挑的

2019-02-14 23:26

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

張善政：如果我來處理華航罷工 讓人過個快樂年

2019-02-16 12:58

華航罷工落幕 機師工會公開信：過勞非無法撼動的宿命

2019-02-16 15:37

台灣之光！直徑8米輪轂模具 瑔曜擠身風電業前段班

2019-02-16 12:23

夢幻行業 網紅退燒？微商崛起！

2019-02-16 13:43

網紅退燒？「微商」正崛起

2019-02-16 14:55

三星新機秀三趨勢 供應鏈樂

2019-02-16 23:57

從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06

「被動」併購擴產 積極布局

2019-02-16 14:36

東南亞航空 搶闢飛台航線

2019-02-16 23:50

HTC參與台北燈節活動 想拿跟柯文哲一樣的手機看這邊

2019-02-16 21:19

環評卡卡 環署點出通關密碼

2019-02-17 00:27

勤美百億投資 下月動工

2019-02-16 23:41

華航機師罷工落幕 工會對造成不便致歉

2019-02-16 15:42

三星新機發表 大立光、GIS"雙鴻吃補

2019-02-16 23:56

財政部18日公布稅收 去年估超徵近900億元

2019-02-16 12:54

被動元件回春？法人保守看

2019-02-16 14:35

機師工會公開信：繼續打拚直到沒有人因過勞而倒下

2019-02-16 15:40

超商、虛擬店 攻「微商」衝業績

2019-02-16 14:53

誠美材董座之爭 再爆衝突

2019-02-16 23:54

為何對租稅優惠無感？因為都集中在大型企業、製造業

2019-02-16 22:22

全家攻微商 LINE打造虛擬店舖衝業績

2019-02-16 13:43

匯市最前線／新台幣 開春補貶

2019-02-17 00:37

不讓東南亞航空專美…虎航備戰 南向拓點

2019-02-16 23:50

機師檢定證全數領回 21日起華航恢復正常營運

2019-02-16 18:12

財經觀點／經濟火車頭 城市再造5大挑戰

2019-02-17 00:33

去年稅收 估超徵900億

2019-02-17 02:21

和碩傳砸92億 擴大印尼產能

2019-02-16 23:57

9成租稅優惠 聚焦製造業…中小企無感

2019-02-17 00:21

中信分行深圳掛牌 搶攻珠三角商機

2019-02-17 00:06

電子鏈轉型 半導體扮關鍵

2019-02-16 23:53

在地心產業／桃園老字號補習班 申請上櫃永續經營

2019-02-16 23:16

騎車買菜被碰撞 沒保強制險一樣要被罰

2019-02-17 11:03

AR 躍人機介面新寵

2019-02-16 23:53

中信銀 深圳分行 將揭牌

2019-02-16 23:52

毫秒定輸贏…電競監示器 效能成關鍵

2019-02-16 23:16

話題性螢幕 買氣漸升溫

2019-02-16 23:41

嬰孩智慧產品 恐叫好不叫座

2019-02-16 23:53

國際趨勢跟上了嗎？全家、綠藤生機倡議純淨風潮

2019-02-17 10:04

電競監視器出貨大躍進 今年挑戰800萬台

2019-02-16 23:16

觀察站／租稅獎勵 別走回「產業別」老路

2019-02-17 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top