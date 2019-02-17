從小就有富人俱樂部 兒童理財專戶年後暴增八成

2019-02-17 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台新銀行統計過完農曆春節之後，當月兒童理財帳戶平均開戶會多出八成，顯示現代孩子的壓歲錢已不再像以前會「充公」。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

孩子收到紅包之後，父母怎麼處理？根據銀行統計，過完農曆春節之後，當月兒童理財帳戶平均開戶會多出八成，新開帳戶的金額也會比其他月份多出五成，顯示現代父母對於孩子的壓歲錢已經不再像古早年代會「充公」，而是讓小孩從小擁有自己財產。

根據台新銀行大數據統計，台新銀行近兩年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後30天的開戶數，較其他月平均開戶數多出八成，且這段期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出五成。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，針對孩童在農曆春節領到的壓歲錢，民眾在協助孩子挑選往來銀行時，除了考量地緣方便性外，有愈來愈多的父母也會將專業與服務列為評選重點，台新銀行為孩童所推出的兒童會員制度，就受到相當多父母親的青睞。

史筱平指出，台新銀行為孩童推出的兒童會員有專屬的理財營，藉以協助孩童從小接受合宜的理財知識並建立正確的金錢觀。台新銀行還會為兒童會員推出籃球營等，用專業與服務陪著孩童成長。

對於如何幫小孩的壓歲錢適當的理財，史筱平建議可考慮定期定額基金或優利定存專案；當孩子還是小小孩時，就可先幫孩子開立獨立的帳戶，搭配記帳本，從小灌輸記帳的觀念；當孩子到國中階段，除了可傳授定期儲蓄存款的複利概念外，也可利用出國旅遊時，教育孩子不同國家貨幣的匯率概念。