基金龍虎榜 中國相關基金今年來表現出色

2019-02-16 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



現階段市場處於中美貿易戰的空窗期，國際股市亦在反彈，台股將挑戰跳空缺口。 美聯社 分享 facebook 今年以來市場投資情緒回暖，全球主要股市多數走揚，近一周來看又以陸股表現最為強勁，截至14日止，上證指數上漲3.88%，深証成指漲幅達6.98%，主要受益於官方持續釋出政策利多、美中雙方就貿易議題展開協商，使得市場緊張情緒獲得舒緩，連帶投信發行的中國相關基金也跟水漲船高，統計近一周投信發行海外股票基金表現，前十強清一色皆為大中華基金，表現亮眼。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，開春以來在市場情緒逐步改善下，中國股市小幅回升，上證指數成功站回季線之上。

後市來看，謝天翎表示，受惠人行降準，以及年內仍有降準預期，加上先前官方政策積極出台，包括擬取消兩融130%強制平倉線，改為由證券公司與客戶自主約定最低維持擔保比例，並擴大擔保品範圍，以及擴大QFII和RQFII投資範圍及准入條件等等，皆有利於市場信心回穩，強化北上資金動能，同時也有望吸引國際資金回流陸股，有助引導陸股表現企穩回升。在投資布局方面，現階段建議以大型股為主，產業部分波段看好受惠政策激勵的券商類股以及5G相關投資設備類股。

國內基金方面，群益店頭市場基金經理人沈萬鈞表示，現階段市場處於中美貿易戰的空窗期，國際股市亦在反彈，台股將挑戰跳空缺口，盤面上來看題材股輪動輪漲，漲多個股料面臨回檔壓力，因此短期盤勢料成區間震盪格局，投資操作上建議仍以選股為主，可留意體質佳及基期較低的績優個股。

產業方面，5G、AI、車用電子滲透率仍維持提升趨勢，且2020年後5G上路帶動整體產業規格提升，長線投資前景看好，相關供應鏈股表現值得關注。