壽險二龍頭國泰富邦上月淨值 合計回升逾650億

2019-02-15 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



元月股市、債市同步回升，帶動六大壽險業上月獲利都出現明顯改善，雖然難跟去年元月高峰時期亮眼相比，但各家淨值都出現明顯回升，其中二大龍頭國泰人壽淨值分別較去年底大幅回升450億元、富邦人壽也回升逾200億元，也讓一直擔心壽險業淨值不夠應付詭譎多變市場的學者專家暫時鬆了一口氣。

據金管會統計，2018年12月底壽險業整體業主權益（淨值）僅剩下1兆2,076億元，較2017年大幅減少2,735億元或18.5%。其中壽險業業主權益為1兆901億元，更年減2,737億元或20.1%；產險業業主權益為1,175億元，則還年增2億元或0.2%。

不過元月一開春就傳出好消息，不僅壽險業紛紛轉虧為盈，淨值也出現明顯好轉，光國壽、富邦人壽二家合計就回升逾650億元。而龍頭國壽單月大增450億元總金額已來到4,100餘億元，才短短一個月，回升幅度已高達12%，

之前學者專家憂心今年市場詭譎多變，壽險公司面臨的最大挑戰，可能不是獲利難看，而是淨值不夠。認為唯有充足淨值，才能讓壽險業抵抗金融市場大幅波動風險。

去年初壽險業接軌「國際財務報導準則第9號金融工具（IFRS9）」，全體淨值因此增加約1,800億元。但去年美元一路升，加上第4季金融市場表現不佳，壽險業淨值直落，讓年初進補的1,800億元瞬間蒸發，到年底變成大幅減2,735億元。有學者憂心壽險業平均淨值占資產比率（淨值比）出現高度槓桿化，部分公司出現資產過大、淨值過小，保險局也表示今年將納入檢視。

所幸元月利率下降讓債市回穩，保險業最大投資多在債券市場，再加上資本市場也回穩，六大壽險從去年12月大幅虧損近150億元，到元月紛紛由虧轉盈，合計還小賺將近60億元。表現最好的還是國泰人壽，單月稅後純益22.3億元，新壽單月賺15.29億元，台壽單月賺11.63億元。至於中壽，因為1月份增提3.4億外匯準備金，1月份小賺7.76億元。南山小賺2.6億元，富邦人壽元月只小賺千萬元，主要因新契約創新高，初年度保費費用較高所致。