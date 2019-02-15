兆豐銀拚企業商務卡 刷機票就免費機場接送

2019-02-15 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



兆豐銀行今（15）日宣布，推出專為公司戶量身打造的「商務御璽卡」，提供國內0.6%、國外1.6%的高額現金回饋，首次申辦只要刷機票或團費不限金額，就送一次免費國際機場接送。

相較於目前市面上常見的公司商務卡多，將卡片功能著重在為企業控管花費，兆豐銀賦予商務卡另一層開源節流的意義，提供高於市場均值的現金回饋，讓企業能節省支出，獲得更廣義的實質回饋與權益。

近年力拚消金的兆豐銀行，旗下擁有眾多企金客戶，對於發展公司商務卡，具有先天優勢，且近年信用卡處大力發展業務，發卡範疇已不僅侷限在個人戶的推廣，今年起也將同步深耕企業金融客戶。

此次開春即推出「商務御璽卡」，不僅搭配高額現金回饋與免費機接，對於商務客較常使用的各項權益，如機場周邊停車、道路救援及旅行平安險等權益也一應俱全，力圖拓展企金戶發卡市場。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，為了強化兆豐銀與企業戶業務連結，去年起兆豐便著手規劃商務御璽卡，強化產品的權益與優惠的獨特性，希望讓這張卡片不僅能為企業節流，也能透過高額的現金回饋來開源，吸引各家企業戶申辦。