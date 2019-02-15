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戶戶送發佛心 外送人員受傷就賠償

2019-02-15 15:07經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

外送平台「戶戶送」Deliveroo今（15）日宣布，將為全球包含台灣的所有合作外送夥伴提供全額的免費保險保障。自今年2月起，如果外送人員因在工作期間受傷而無法繼續工作，將可申請賠償。

「戶戶送」Deliveroo不僅為外送人員提供彈性的工作時間，更藉此舉讓外送夥伴享有完整保障，確立「戶戶送」Deliveroo在餐飲外送產業的領導地位。

「戶戶送」Deliveroo與領先全球的保險公司攜手合作，為外送人員量身打造貼合他們需求的保障。所有「戶戶送」Deliveroo的外送夥伴將自動享有全球首屈一指的保險服務商Marsh提供的個人意外保險保障，外送人員只要在工作期間上線並登入戶戶送應用程式，將可自動獲得保險保障，即使外送夥伴在登出程式後的一小時內仍然可獲得保障。

相關保險的意外及受傷保障範圍廣泛，包括：

1、意外醫療費用賠償約新台幣30萬元

2、每日住院賠償約新台幣1,500元

3、因遭受襲擊而導致個人財務損失或損壞，最高可獲賠償約新台幣9,650元

4、涵蓋因意外事故導致的視力、聽力、言語或肢體喪失最高賠償約新台幣67萬元

5、意外身故或永久傷殘的賠償金額約台幣135萬元

「戶戶送」Deliveroo香港台灣區總經理羅家聰表示：「外送夥伴是我們業務的重要支柱，這個領先業界的保險保障對我們的外送人員十分重要，因為我們深信這是外送人員在工作期間應有的保障。我們希望確保外送人員就算在工作期間發生任何意外也能獲得保障，而這正是我們宣布這個重要措施的原因。」

「戶戶送」Deliveroo周冠瑋說道：「我非常熱愛送餐專員這份工作，但同時我也很重視工作期間的個人安全。這份意外及受傷保障對外送人員來說非常重要，可以讓我們更加安心工作，也令我們的家人倍感安心。」

「戶戶送」Deliveroo於台灣的業務快速增長，外送人員數目每週以雙位數比率成長，預計至2019年底將進一步增加至超過1,000人。

同時，「戶戶送」Deliveroo期內的合作餐廳數目於開業至今顯著增加400％至1,200家；上一季度，採用「戶戶送」Deliveroo的餐廳收入最少提高25％，晚餐訂單增長20%。由此可知「戶戶送」Deliveroo得以幫助餐廳營收成長，並提供更多工作機會。

「戶戶送」Deliveroo今日宣布，將為全球包含台灣的所有合作外送夥伴提供全額...
「戶戶送」Deliveroo今日宣布，將為全球包含台灣的所有合作外送夥伴提供全額的免費保險保障。 圖／戶戶送提供
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