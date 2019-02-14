國銀挺中小企業 放款餘額年年創新高

2019-02-14 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國銀挺中小企業且去年12月資金需求並未減弱。金融監督管理委員會今（14）日公布，截至2018年12月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆4,380億元，與2017年底相較，一年來增加3,355億元，不僅達成金管會預定年增2700億元的目標，達成率更高達124%。

參照過往經驗，12月是國銀放款的衝刺月，金管會公布，去年12月國銀對中小企業放款新增633.95億元，不過全年累計國銀對中小企業放款金額3,355億元，相較2017年放款年增3,670億元，減少了315億元。

截至去年12月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為60.75％，占民營企業放款餘額比率為63.63％。另外去年底對中小企業放款之平均逾期放款比率為0.43％，較前一個月減少0.03個百分點。包含去年在內，國銀的中小企業放款已連9年每年都增加千億元，從99年到去年，總共增加3.23兆元，且放款餘額年年創新高。

近期國銀放款動能已有顯著提升，金管會指出，國內擁有眾多中小企業，鼓勵銀行在兼顧風險控管下，營造有利中小企業融資環境。國銀對中小企業放款目標，金管會將審酌總體經濟與實際情況，通常每年三、四月會公布數字；展望今年預估至少維持在2700億元不變，以利於中小企業的營業資金取得。