你也有買嗎？美元保單2018大賣5300億元 年增近二成

2019-02-14 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會今日公布外幣保單最新銷售情況，2018年賣出6,179億元，比前一年增加22%，其中人民幣保單賣破百億元人民幣，年增6.21倍，成長最大。外幣保單中最大宗的美元保單也持續熱賣將近5,300億元，增加18%，比重約占85%。

金管會保險局表示，去年全體外幣保單新契約保費收入折合新台幣有6,179億元，比前年增加22%，其中投資型有2,398億元，成長54%。傳統型銷售3,780億元，亦成長8%。

若以銷售量來看，賣最多的還是美元保單，全年熱賣171.9億美元，以昨天收盤30.8兌1美元來估算，約新台幣5,294億元。

在各種幣別方面，去年人民幣保單新契約保費收入人民幣102.83億元，比前年大增6.21倍。其中大部分都是投資型，有人民幣98.94億元，增加6.82倍。銷售最多的前三大保險公司，分別是台灣人壽、南山人壽與法國巴黎人壽。人民幣傳統型保單，則有人民幣3.89億元，成長142%。賣最多前三公司是，國泰人壽、台灣人壽及新光人壽。不過主要集中上半年，第3、4季後人民幣保單熱潮有減弱情況。

至於美元保單全年新契約保費收入171.9億美元，比前年增加18%，不過同樣受新台幣波動影響，增幅也下降，但減幅較少。其中投資型有52.21億美元，增幅40%。

銷售最多的前二大保險公司，分別是國泰人壽、法國巴黎人壽，最後一個月南山人壽擠下安聯人壽排進第三。至於傳統型有88.27億美元，成長11%。賣最多的前三大保險公司，是南山人壽、富邦人壽及新光人壽。

至於澳幣保單去年新契約保費收入是澳幣6.2億元，比前年同期大幅減少40%，包括傳統型及投資型都同步衰退。銷售最多的前三大壽險公司，包括國泰人壽、安聯人壽及法國巴黎人壽；傳統型賣最多的則是新光人壽、富邦人壽及國泰人壽。