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高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

ATM領千元大鈔剩4分之1張 國泰世華銀道歉

2019-02-14 17:50經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

有網友在臉書社團「爆怨公社」爆料，指昨天在西門捷運站的國泰世華銀行ATM領2000元，沒想到出來的千元鈔竟然只剩下1/4張。國泰世華銀行為此道歉，並表示是因為吐鈔軌道上有異物，導致鈔票出鈔時產生破損。

一名網友在臉書「爆怨公社」指出，他在捷運西門站往紅樓方向出口最右邊的ATM提2000元，選擇換10張百元鈔跟1張千元鈔，沒想到一疊百元鈔出來中間飄出一張只剩1/4的千元鈔，想要通報銀行，拿起ATM旁的電話筒卻沒有聲音。

他旋即改用別的話筒向銀行通報，銀行回應說隔天會請保全跟該名網友約時間換鈔。沒想到保全看到網友手上剩1/4張的鈔票也傻住，並回答「不好意思不能換」。後來保全打電話問公司，卻回應「沒有這個事件的紀錄。」最後，經過一連串溝通，國泰世華銀行總算換鈔給該名網友。該事件在「爆怨公社」傳開後，有網友也表示他曾用國泰ATM發生「吃卡」狀況。

晚間國泰世華銀行回應表示，此案乃因國泰世華銀行位於南港線西門捷運站其中一部ATM的吐鈔軌道上有異物，導致鈔票出鈔時產生破損。國泰世華銀行於接獲客戶反映後隨即依照破損鈔處理之標準作業流程，並於客戶要求之時段聯繫客戶完成後續換鈔事宜，造成客戶不便，國泰世華銀行深感抱歉。

網友在臉書社團「爆怨公社」爆料，指昨天在西門捷運站的國泰世華銀行ATM領2000...
網友在臉書社團「爆怨公社」爆料，指昨天在西門捷運站的國泰世華銀行ATM領2000元，沒想到出來的千元鈔竟然只剩下1/4張。 圖／擷自爆怨公社
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國泰世華華銀ATM
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