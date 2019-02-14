申請純網銀「三搶二」 金管會：已接獲發起人送件

2019-02-14 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會去年開放純網銀申請設立，明天截止收件，金管會表示，今天已有三家純網銀發起人送件。

金管會表示，包括「連線商業銀行」（發起人為台灣連線金融科技公司、台北富邦銀行）、「將來商業銀行」（發起人為中華電信、兆豐銀行等）、「樂天國際商業銀行」（發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金控等），今天送件。

金管會表示，到今為止，這三家發起人都已送件申設純網銀，金管會後續將透過邀集外部專家學者，與金管會代表共同組成審查會，秉持公平、公正的原則辦理審查，預計今年6月底前公布核准名單。