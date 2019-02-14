蔡明興：提防全球金融市場大動盪 對今年戒慎恐懼

2019-02-14 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦集團今（14）日上午舉行新春團拜，富邦金控董事長蔡明興談新的一年將致力於「財富管理和跨售」二大重點。他希望高階主管留意美中貿易糾紛造成全球金融市場大動盪，今年應抱持審慎樂觀，懷著戒慎恐懼的心情，特別注意風險控管。

據高階主管轉述，蔡明興在會中表示，去年9月起美中貿易糾紛造成全球金融市場大動盪，未來應會長期影響全球經濟，是今年應持續關注的重點。另外值得留意的是全球債務問題，金融風暴以來全球許多國家與企業的債務攀高，對金融業而言，無論是投資或授信上都是嚴峻的挑戰。因此今年應抱持審慎樂觀，懷著戒慎恐懼的心情，特別注意風險控管。

此外，蔡興明也提及，新的一年，富邦金將致力於財富管理和跨售二大重點。他進一步說明，金融業最大的成長空間在財富管理，尤其亞洲華人地區對財富管理需求殷切，這與富邦金旗下銀行、證券、保險都高度相關。「我們的重要課題就是如何創造更多產品來滿足各年齡層客戶的需求」，例如對年輕客群提供機器人理財服務，就是所謂的普惠金融，對高端客戶則提供理財人員服務等。

至於在跨售方面，富邦金控擁有一千萬客戶，蔡明興認為，目前跨售的比例還是不夠。在競爭激烈的紅海中，希望未來利用大數據將跨售做得更深入，從金控level的大數據分析和各子公司合作，挖掘更多跨售商機。