富邦集團新春團拜 蔡明忠要主管回家認真讀這本書

2019-02-14 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦集團今天早上舉行新春團拜，除了富邦金控外，包括台灣大哥大、凱擘等集團旗下各公司高階主管都一起參與。集團董事長蔡明忠特別提及，他春節期間讀了《21世紀的21堂課》這本書 ，強調面臨2019年風險控管的重要性，應付變局最重要的要回歸本源，強調服務的重要性「站得穩，才跑得快」。

據高階主管轉述，蔡明忠今天上午新春團拜時表示，他最近看了《21世紀的21堂課》這本書，其中深入剖析人類面臨的重多挑戰，包括資訊科技（Information Technology）、生物科技（Biotechnology）帶來的衝擊，以及政治、宗教、人口等種種問題，他推薦給集團高階主管閱讀，希望他們思考未來面臨的劇烈變化和挑戰。

蔡明忠也憶及父親蔡萬才，他說過去總裁每次在台上都只講「風險管理」這四個字，真的很有遠見。蔡明忠說，金融業市場動盪難免，但現在我們面對的不只是市場的動盪，還包括上述人類面臨的多重挑戰，因此，風險管理是最重要的。

「站得穩，才跑得快。」蔡明忠說，應付變局要回歸本源。身為金融服務業「服務」兩個字很重要，就是應以客戶的利益至上。市場是隨波逐流的，如果只是跟著流行推產品，沒有以客戶為基礎，沒有辦法走得長遠。凡事一定要把客戶的UI（User Interface）做好，讓客戶有好的UX（User Experience），最後追求我們和客戶、社會、人類的共好。蔡明忠說，不管外面風雨多大，要守住根本的信念，我們（富邦）的事業才能可長可久。我想，這不只是對公司，對各位的人生應該也同樣適用。