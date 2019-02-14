國銀推限量9.99％高利情人節美元定存 3分鐘就被搶光

2019-02-14 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國人愛美元高利定存，銀行順勢推出閃存高利專案，定存利率喊到9.99％，今（14）日推出3分鐘就搶購一空，銀行看好這種高利美元定存商機，不排除未來再推出類似的閃存高利定存方案。

永豐銀要搶新客戶，今日大手筆推出美元高利定存9.99％專案，高於市場行情平常僅有3％上下的利率，吸引投資人關注，加上永豐銀提前釋出預告，只有限量3,999組，屬於限時限量的快閃優惠方案，吸引不少喜愛外幣投資的民眾上門。

永豐銀今日9點準時推出這項「情人節定存9.99%優惠」美元定存方案，結果在3分鐘內，限量3,999組立刻被搶光，由於一人搶購、二頭可以同享高利，推估有8,000名投資人幸運搶到。

永豐銀指出，這項美元閃存高利定存方案，單筆美元2,099元、1個月定存年利率9.99% ，一人搶購、二人同享高利，有登錄取得序號的3999組民眾，只要在2月27日前透過網路銀行及行動銀行承作辦理，就能成功存入9.99％美元高利定存。

永豐銀行表示，民眾可將一定比例的紅包及年終獎金用於投資理財，但是一般外幣高利定存的門檻相對較高，小資族或上班族較不容易參與，此次活動定存門檻僅需要2,099美元，也成功吸引民眾注意。

據了解，未來國銀都不排除推出類似的外幣快閃高利定存專案，過去有銀行搭配雙十一節日推出閃存，成效也相當不錯。