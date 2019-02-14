純網銀執照開搶 國家隊將來銀行今完成遞件申請

2019-02-14 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國銀強敵來襲！國內組隊純網銀隊伍今（14）日正式向金管會遞件，LINE Bank宣布已經向金管會遞件申請純網銀，中華電信帶領的國家隊將來銀行也在方才完成遞件申請，國內純網銀大戰正式開打。

通訊軟體LINE在官網宣布，連線商業銀行（LINE Bank）籌備處已經在今天向金管會遞交營業計劃書與申請文件。LINE Bank希望透過新興科技為全民提供安心的個人金融場景體驗，重塑客戶與銀行的關係。

將來銀行也在今天完成向金管會遞交營業計劃書申請純網銀，將來銀行則希望結合中華電信與關貿在資訊安全、系統建置等之專業，兆豐銀行、新光人壽及新光銀行、凱基銀行等金融業者在信用審核、反洗錢、內稽、內控、法遵等之經驗，全聯實業所具備的客戶洞察、市場行銷等能力，新光保全與大台北瓦斯的多元生活數據等，在符合主管機關的營運規範下，將來銀行在各種生活場景應用中，將有嶄新且符合民眾期待的服務推出。

金管會已經為純網銀審查，規劃成立審查會負責審查，成員共有九人，包括金管會五位代表，其餘四人為外部學者專家，在2月15日前接受有意申請設立純網銀業者申請，要備妥申請書件向銀行申請。