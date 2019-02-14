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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

保單借款利息僅3.6% 留意逾一年就會複利計息

2019-02-14 12:59經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

據行政院主計總處統計，去年前11月實質經常性薪資為38179元，比2001年同期38320元還低，實質經常性薪資倒退17年，對於尚須負擔子女學雜費的小家庭而言，經濟負擔不言而喻。善用保單借款有撥款迅速、免保證人等優勢，是短期周轉資金的便利工具。

元大人壽表示，保險是家庭的防護網，只要做好妥善規劃，平時受到各項保障，且遇到短期的資金需求也可透過保單借款應急。元大人壽的保單借款利率最低只要3.6%，又可彈性還款，能有效降低子女求學路途上，為人父母的的資金壓力。

元大人壽也提醒，保單借款孳生的利息若超過一年未清償，利息將於保單週年日併入本金以複利計算，因此務必勿使本金與利息超過「保單價值準備金」，以免影響保單契約效力。未償還的借款本息超過「保單價值準備金」，經書面通知仍未於期限內償還，保險契約就會終止。

不過相較於部分借貸程序，保單借款具有免保證人、免開辦費、手續簡便、安全、撥款快速及彈性還款等特色，可透過臨櫃、服務人員、郵寄、傳真、線上等多元管道，審核完成後的次一營業日，就會匯入要保人指定帳戶。

元大人壽指出，在保單有效期間內、保單有累積「保單價值準備金」的情況下，保戶才能申請借款，且借款額度須在「保單價值準備金」內；當保險公司給付各項保險金、解約金、返還保單價值準備金或退還所繳保費時，若要保人有保單借款未還清的情形，保險公司會先將欠款繳清，再給付剩餘金額，保戶辦理保單借款時需多加留意。

保單借款是「救急不救窮」，學習是孩子的人生大事，讓小孩成長在正常環境有助於人格健全發展，但只要手頭一寬裕就得加緊還款，讓家庭繼續維持在保險保障的保護傘之中。

保單保險金元大
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