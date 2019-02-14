保誠人壽深耕台灣20年 穩健經營並關注受虐兒

2019-02-14 08:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



近來層出不窮的兒童受虐事件，每一件都令人感到心痛跟難過，根據衛福部的統計，2018年台灣平均不到9分鐘即發生一件兒虐案，每年約有8,000至9,000名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待，引發各界關注。

為提醒更多人關心和幫助受虐的孩子，保誠人壽自2000年起即投入家扶基金會贊助計畫，是第一家關注兒少安全及兒少權益的保險公司。

至今，募款累計金額超過1億5,000萬元，支持家扶幫助超過2.7萬兒童遠離暴力的陰影。

保誠人壽2018年參與家扶舉辦的園遊會，協助家扶一同推廣社區兒童天使計劃以及兒少保護意識，希望人人都能建立兒保意識，透過社區力量建構安全的防護罩，將有助於降低兒虐發生率。還特別贊助家扶馬祖服務中心購買兒保車，有了這部課後輔導的接送座車，可以解決偏鄉交通不便的問題 ，也避免孩子流浪街頭的可能性，帶給孩子們一個安心的力量。

保誠人壽表示，深耕台灣20年，除發揮企業優勢持續進行社會公益外，業務持續成長並積極發展多元通路策略。今年也以全新「WeDO」品牌精神，落實「誠心誠意 從聽做起」的品牌承諾，透過投資健康、懂得理財、追求創新、回饋社會等面向，全力幫助客戶成就人生夢想，用行動成就客戶的想望。

根據壽險公會之公開資料，保誠人壽過去兩年新契約（FYP）呈現雙位數的成長。同時，依據「保險業資本適足性管理辦法」，保誠人壽遠高於資本適足200%之法定要求。