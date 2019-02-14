親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

聯合報社論／沈榮津的保證，能長於他的任期嗎？

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

保誠人壽深耕台灣20年 穩健經營並關注受虐兒

2019-02-14 08:23經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

近來層出不窮的兒童受虐事件，每一件都令人感到心痛跟難過，根據衛福部的統計，2018年台灣平均不到9分鐘即發生一件兒虐案，每年約有8,000至9,000名兒少受到身體、精神、性、疏忽等不當對待，引發各界關注。

為提醒更多人關心和幫助受虐的孩子，保誠人壽自2000年起即投入家扶基金會贊助計畫，是第一家關注兒少安全及兒少權益的保險公司。

至今，募款累計金額超過1億5,000萬元，支持家扶幫助超過2.7萬兒童遠離暴力的陰影。

保誠人壽2018年參與家扶舉辦的園遊會，協助家扶一同推廣社區兒童天使計劃以及兒少保護意識，希望人人都能建立兒保意識，透過社區力量建構安全的防護罩，將有助於降低兒虐發生率。還特別贊助家扶馬祖服務中心購買兒保車，有了這部課後輔導的接送座車，可以解決偏鄉交通不便的問題 ，也避免孩子流浪街頭的可能性，帶給孩子們一個安心的力量。

保誠人壽表示，深耕台灣20年，除發揮企業優勢持續進行社會公益外，業務持續成長並積極發展多元通路策略。今年也以全新「WeDO」品牌精神，落實「誠心誠意 從聽做起」的品牌承諾，透過投資健康、懂得理財、追求創新、回饋社會等面向，全力幫助客戶成就人生夢想，用行動成就客戶的想望。

根據壽險公會之公開資料，保誠人壽過去兩年新契約（FYP）呈現雙位數的成長。同時，依據「保險業資本適足性管理辦法」，保誠人壽遠高於資本適足200%之法定要求。

在多元通路發展方面，除了與多家銀行合作銀行保險業務及拓展電話行銷暨網路行銷通路外，保經代通路也是重點項目之一。目前已與多家大型保經代公司建立新的合作關係，並開發特定商品，以加速在保經代通路的發展。

保誠人壽贊助馬祖家扶兒保車，解決課輔接送問題。 圖／保誠人壽提供
保誠人壽贊助馬祖家扶兒保車，解決課輔接送問題。 圖／保誠人壽提供
分享
保誠人壽攜手家扶基金會，關注兒保議題。圖／保誠人壽提供
保誠人壽攜手家扶基金會，關注兒保議題。圖／保誠人壽提供
分享

家扶基金會保險
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

國銀拚南向 逾放比偏高

2019-02-13 23:20

產險公會新春團拜 鄭濟世妙語如珠

2019-02-14 02:17

爭取業務開放 券商公會重點工作

2019-02-14 00:57

賀鳴珩：讓台灣成亞洲理財中心

2019-02-14 00:56

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

財長會公股行庫 五點提醒

2019-02-14 00:39

證期周邊單位挨批領高薪少監督 金管會：待遇和國際相比未偏高

2019-02-13 23:54

台經院院長 張建一將接任

2019-02-13 23:36

中生代北大幫 財經圈嶄露頭角

2019-02-13 23:32

本國銀陸分行本錢不夠 牽動母行

2019-02-13 23:20

產險龍頭富邦 董總將換人

2019-02-13 23:20

央行重押美元保值...眼光精準

2019-02-13 23:20

央行外匯操盤 贏國外機構

2019-02-13 23:20

行動支付 外商跑得快

2019-02-13 23:20

證交所ETN說明會 周五起跑

2019-02-13 23:18

金融服務數位化 理財即時通

2019-02-13 23:06

陳燦煌領軍 產險業獲利亮眼

2019-02-13 20:38

影／謝金河：未來5G的相關產業戰爭是重點

2019-02-13 16:20

0利率、分24期 信用卡繳學費好康報你知

2019-02-13 14:26

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

新台幣午盤升值1.5分 暫收30.816元

2019-02-13 12:33

新台幣午盤升1.5分 暫收30.816元

2019-02-13 12:22

上班族離職保單要申請職級轉換 切勿因小失大

2019-02-13 12:09

年後轉職或升遷調動 別忘了保單也要因應調整

2019-02-13 11:45

新台幣盤整 早盤小升

2019-02-13 10:10

悠遊卡兼營電支 准了

2019-02-13 00:21

保誠關懷受虐兒 募款1.5億元

2019-02-13 00:21

樂天國票純網銀 明申請

2019-02-12 23:36

LINE Bank團隊造勢 渣打CEO來台

2019-02-12 23:33

純網銀審查委員 五年內利益迴避

2019-02-12 23:31

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

國庫券標售／外資熱錢 這回沒進場

2019-02-12 23:26

公股銀搶人才 祭持股信託

2019-02-12 23:09

持股信託制／好處多多 有助穩定股價

2019-02-12 23:08

放長線賺大錢！專家級投資祕招 保守族必存「它」

2019-02-06 09:00

小心！這類信用卡詐欺一年56萬筆 金額高達22億元

2019-02-05 09:30

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

產險公會新春團拜 保險局長勉勿忘核心價值

2019-02-13 18:30
看更多

熱門文章

罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒

2019-02-13 09:56

30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11

影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場

2019-02-13 10:47

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾

2019-02-13 11:14

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

工會要求外籍副機師不能升訓正機師 華航：違法不可行

2019-02-13 09:36

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

工會主張暫停招募外籍正機師 華航：外籍機師忠誠

2019-02-13 10:00

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

禁用外籍機師僵持 華航勞資今再戰

2019-02-14 00:19

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

有錢就是霸氣 12豪宅交易零貸款

2019-02-13 23:29

台積建南科廠 搶8吋晶圓商機

2019-02-13 23:12

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

見好就收？傳有90華航機師退出罷工

2019-02-14 00:02

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05

通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場

2019-02-13 11:05

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

華航因罷工已損近4億元 謝世謙：商譽損失難估

2019-02-13 18:24

華航罷工疲勞航班達共識 鄭文燦喊話：罷工早日落幕

2019-02-13 16:45

外籍副機師不得升訓 勞部：以精神來看恐違法

2019-02-13 17:53

華航機師罷工爭議 陳芳明：請勿忽略安全的成本最高

2019-02-13 15:51

海外資金匯回 勤業眾信：這兩種所得要注意

2019-02-13 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top