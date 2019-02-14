爭取業務開放 券商公會重點工作

2019-02-14 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱台北報導



券商公會理事長賀鳴珩昨（13）日指出，今年重點工作放在爭取業務開放及法規鬆綁，其中，除將推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至1%外，也會向主管機關爭取4月底將掛牌的指數投資證券（ETN）合理課稅方式。

賀鳴珩分析，證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，且必須進行動態避險。由於證券商發行權證損益已依法列為所得課稅，但買賣避險標的股票仍得繳交千分之三的證交稅，租稅成本占毛利收入的40%。

他認為，不合理的租稅負擔使證券商經營權證業務相當艱辛，將向金管會及財政府建議證券商因法定造市，所從事權證避險交易的股票買賣調降證券交易稅稅率至千分之一。

此外，主管機關已開放證券商發行ETN，預計今年4月底將陸續掛牌交易。依據現行法令，證券商經營權證依據所得稅法第24-2條第一項課稅，衍生性金融商品則依照所得稅法第24-2條第二項課稅。

賀鳴珩指出，金管會在107年7月依據所得稅法第六條第一項核定ETN為其他有價證券，但目前ETN發行人在所得稅申報時該怎麼課稅，財政部尚未規定。

因ETN發行人課稅方式嚴重影響證券商發行ETN意願，將建請主管機會儘快合理釋示ETN課稅方式。