親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

爭取業務開放 券商公會重點工作

2019-02-14 00:57經濟日報 記者盧宏奇╱台北報導

券商公會理事長賀鳴珩昨（13）日指出，今年重點工作放在爭取業務開放及法規鬆綁，其中，除將推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至1%外，也會向主管機關爭取4月底將掛牌的指數投資證券（ETN）合理課稅方式。

賀鳴珩分析，證券商經營權證業務負有法規要求的造市責任，且必須進行動態避險。由於證券商發行權證損益已依法列為所得課稅，但買賣避險標的股票仍得繳交千分之三的證交稅，租稅成本占毛利收入的40%。

他認為，不合理的租稅負擔使證券商經營權證業務相當艱辛，將向金管會及財政府建議證券商因法定造市，所從事權證避險交易的股票買賣調降證券交易稅稅率至千分之一。

此外，主管機關已開放證券商發行ETN，預計今年4月底將陸續掛牌交易。依據現行法令，證券商經營權證依據所得稅法第24-2條第一項課稅，衍生性金融商品則依照所得稅法第24-2條第二項課稅。

賀鳴珩指出，金管會在107年7月依據所得稅法第六條第一項核定ETN為其他有價證券，但目前ETN發行人在所得稅申報時該怎麼課稅，財政部尚未規定。

因ETN發行人課稅方式嚴重影響證券商發行ETN意願，將建請主管機會儘快合理釋示ETN課稅方式。

所得稅
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

國銀拚南向 逾放比偏高

2019-02-13 23:20

賀鳴珩：讓台灣成亞洲理財中心

2019-02-14 00:56

證期周邊單位挨批領高薪少監督 金管會：待遇和國際相比未偏高

2019-02-13 23:54

產險公會新春團拜 鄭濟世妙語如珠

2019-02-14 02:17

名家觀點／純網銀...完備數位生態圈

2019-02-14 00:48

財長會公股行庫 五點提醒

2019-02-14 00:39

台經院院長 張建一將接任

2019-02-13 23:36

中生代北大幫 財經圈嶄露頭角

2019-02-13 23:32

本國銀陸分行本錢不夠 牽動母行

2019-02-13 23:20

產險龍頭富邦 董總將換人

2019-02-13 23:20

央行重押美元保值...眼光精準

2019-02-13 23:20

央行外匯操盤 贏國外機構

2019-02-13 23:20

行動支付 外商跑得快

2019-02-13 23:20

證交所ETN說明會 周五起跑

2019-02-13 23:18

金融服務數位化 理財即時通

2019-02-13 23:06

陳燦煌領軍 產險業獲利亮眼

2019-02-13 20:38

影／謝金河：未來5G的相關產業戰爭是重點

2019-02-13 16:20

0利率、分24期 信用卡繳學費好康報你知

2019-02-13 14:26

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

新台幣午盤升值1.5分 暫收30.816元

2019-02-13 12:33

新台幣午盤升1.5分 暫收30.816元

2019-02-13 12:22

上班族離職保單要申請職級轉換 切勿因小失大

2019-02-13 12:09

年後轉職或升遷調動 別忘了保單也要因應調整

2019-02-13 11:45

新台幣盤整 早盤小升

2019-02-13 10:10

悠遊卡兼營電支 准了

2019-02-13 00:21

保誠關懷受虐兒 募款1.5億元

2019-02-13 00:21

外資、壽險對作 台幣爆量貶

2019-02-12 23:36

樂天國票純網銀 明申請

2019-02-12 23:36

LINE Bank團隊造勢 渣打CEO來台

2019-02-12 23:33

純網銀審查委員 五年內利益迴避

2019-02-12 23:31

銀行搶國庫券 去化爛頭寸

2019-02-12 23:28

國庫券標售／外資熱錢 這回沒進場

2019-02-12 23:26

公股銀搶人才 祭持股信託

2019-02-12 23:09

持股信託制／好處多多 有助穩定股價

2019-02-12 23:08

放長線賺大錢！專家級投資祕招 保守族必存「它」

2019-02-06 09:00

小心！這類信用卡詐欺一年56萬筆 金額高達22億元

2019-02-05 09:30

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

產險公會新春團拜 保險局長勉勿忘核心價值

2019-02-13 18:30
看更多

熱門文章

孫大千：民進黨這樣「搞飛機」 會把2020也搞掉了

2019-02-13 08:19

罷工沒在怕！ 周刊爆陳菊聯手黨內3天王挺何煖軒

2019-02-13 09:56

30年華航資深機師：到底是誰不想讓罷工落幕？

2019-02-13 11:11

影／協商第9小時體力透支？ 華航法務部經理不適離場

2019-02-13 10:47

勞資紅眼協商冗長 華航法務經理體力不支流鼻血

2019-02-13 11:29

拋出「貴族勞工」說 美女董座批罷工：華航只有兩個結果

2019-02-13 13:06

影／凌晨1時開會讓各界體驗紅眼航班 機師工會致歉

2019-02-13 12:38

挑燈夜戰7小時！過勞航班訴求 華航勞資雙方取得共識

2019-02-13 08:02

匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38

挑燈夜戰5小時！華航一口氣讓5航線 林佳龍有生日願望

2019-02-13 06:23

歷經近11小時！ 華航勞資明天上午10時繼續協商

2019-02-13 12:05

謝金河：今年5G題材會熱一整年

2019-02-13 07:39

「華航是畸形的民營企業」他籲只有這招才能化解矛盾

2019-02-13 11:14

記者悄悄話／零持股「何煖軒們」能創造企業最大價值？

2019-02-13 15:00

挑燈夜戰華航讓步2航線！ 罷工結束進入關鍵時刻

2019-02-13 06:00

談到早上！華航上午六點再讓步

2019-02-13 06:35

長榮航空推「選座位加價」策略 背後考量是這個

2019-02-13 18:04

逾30名機師取回檢定證 華航：依班表派飛

2019-02-13 18:06

工會要求外籍副機師不能升訓正機師 華航：違法不可行

2019-02-13 09:36

【重磅快評】要機師罷工早落幕 就請官員閉嘴吧！

2019-02-13 12:50

工會主張暫停招募外籍正機師 華航：外籍機師忠誠

2019-02-13 10:00

華航勞資紅眼協商 凌晨1時開座談是這樣來的

2019-02-13 15:36

高雄飯店求售不成淪法拍 一拍流標

2019-02-13 12:03

副機師升訓問題談不攏 華航勞資協商明日10時再戰

2019-02-13 12:13

脫口稱「媒體是來看熱鬧的」 陳蓓蓓道歉了

2019-02-13 04:40

機師工會要求禁用外籍機師 學者：有歧視之嫌

2019-02-13 11:22

為何台灣流浪機師多？ 學者解析跟學校有關

2019-02-13 13:55

2成公司未完成洗錢防制股東申報 小心遭罰最高500萬元

2019-02-13 06:01

華航經理疑胃經攣不適 醫師說出誘發原因

2019-02-13 12:15

繼實習空服員後 華航也要推機師產學合作

2019-02-13 11:20

「紅眼協商」獲初步共識 蘇貞昌：很高興往好方向走

2019-02-13 20:02

富人捧現金到處買 大安區12月豪宅交易爆熱

2019-02-13 10:42

機師升訓成話題 華航外籍機師占1成

2019-02-13 19:14

華航機師罷工延燒 桃機14日影響3586名旅客

2019-02-13 19:53

鋼鐵工具人出動 王國材化身華航勞資柔軟調解者

2019-02-13 15:56

永豐美元9.99%優存轟動市場 明早9時開搶

2019-02-13 14:23

通宵勞資協商 華航法務經理身體不適離場

2019-02-13 11:05

聲援機師罷工 學界發起連署

2019-02-13 15:28

華航再讓步 台北-帛琉航班改派三名機師執飛

2019-02-13 04:29

呸姐看中的豪宅再創新高 買方一年砸4億掃兩戶

2019-02-13 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top