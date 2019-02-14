賀鳴珩：讓台灣成亞洲理財中心

2019-02-14 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱台北報導



券商公會理事長賀鳴珩 （本報系資料庫） 分享 facebook 證券業去年獲利衰退近25%，明顯低於持續增長的期貨、投信等金融業。券商公會理事長賀鳴珩昨（13）日呼籲，證交所等四大證券周邊單位除關心交易、IPO的量，更要與券商公會一同肩負起讓台灣成為亞洲理財中心的重責大任。

根據券商公會統計，去年上市櫃股票日均值1,653億元，年增20.4%，全體期貨商稅前盈餘48.7億元、投信業稅前盈餘82.98億元，成長率別為23.6%、9.9%，證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所共計獲利成長二成。

反觀全體證券商去年稅前盈餘332.97億元，較前一年衰退24.8%，經營成績不如人意。

賀鳴珩說，四大證券周邊單位拚命推IPO，但承銷手續費殺價競爭，且股市萬點包銷股票的本益比又偏高，造成市場活絡，證券商卻賺不到錢的奇特現象。

他舉例，在盧森堡交易所掛牌的上市櫃公司僅占10%，其餘是債券等理財性商品，鑒於好的IPO標的愈來愈少，希望四大證券周邊單位推動實質經濟的上市櫃公司掛牌外，也能讓ETF、權證這類型的理財型產品多掛牌，讓投資人享受更大的投資空間。