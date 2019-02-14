財長會公股行庫 五點提醒

2019-02-14 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



財政部長蘇建榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 財政部長蘇建榮昨（13）日召集九大公股行庫赴財政部進行例行會議。

蘇建榮針對新的一年提出五大建議，包括行庫的中國大陸據點得注意曝險狀況、核心設備需汰舊換新等事項。

首先，美中貿易戰不確定性高，近期中國大陸的經濟下行，頻傳廠商倒債，蘇建榮會中指示公股行庫，要特別注意當地分行曝險狀況，適時做出應對措施，防止曝險比率愈來愈高。

蘇建榮提及第二項建議，即數位金融科技發展快速，各行庫要部分業務可適時搭配這股旋風，因應現今潮流。

第三、行庫進行洗錢防制時，要落實行政院長蘇貞昌所提「便民措施」，分等級處理，不要影響客戶與銀行發展。

第四、先前有財委會立委質詢公股行庫低薪問題，行庫應內部討論一般行員待遇與升遷需具備競爭力。第五，行庫要注意資安嚴防，若有些行庫核心設備太老舊，得適度更換。

此外，公股行庫董事會的男女比例也出現不均情況，據立法院預算中心昨（13）日發布報告顯示，泛公股行庫女性董事未達三分之一席次，不符合單一要達三分之一的原則。

立委曾銘宗表示，由於國內的單一性別比例沒有強制要求要達三分之一，財政部在派任董事時，會忽略這項問題，因此要求公股銀董事代表女性比例應達三分之一。