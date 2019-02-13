陳燦煌領軍 產險業獲利亮眼

2019-02-13 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



產險公會理事長陳燦煌領導下，國內產險業去年整體稅後純益126.38億元，連續六年稅後賺逾百億元；稅前盈餘則是連續八年穩居百億之上。金管會保險局長施瓊華13日對此表達肯定，並希望產險業適度加薪，起碼要向壽險業看齊。

產險公會13日舉行新春團拜，與會人士指出，大學剛畢業進到產險公司，月薪大多不到3萬元；進到壽險公司，則是介於3.2萬至3.4萬元，產、壽險的確存在差距。中階主管方面，各公司差異較大，從平均值來講，還是不如壽險。

施瓊華致詞時談到，去年國際環境動盪，產險業能夠繳出獲利佳績，值得肯定。「獲利的同時，也要對員工好一點，讓員工適度加薪。保險業是人才的產業、靠人支撐；人才待遇部分，希望急起直追，起碼要向壽險看齊」。

為鼓勵保險業加薪，保發中心董事長桂先農致詞時也預告，我國保險界最高榮譽ㄧㄧ台灣保險卓越獎，今年在主管機關指導下，將會在頒獎典禮表揚主動為員工加薪的保險公司。

桂先農說，保發中心統計，2018年產險業簽單保費1,656億元、年增5.7%；自留保費1,255億元、年增6.2%；自留比率71.3%，創歷史新高；自留綜合率92.5%，這些數據展現了產險業卓越的經營成效。

產險公會理事長陳燦煌則是提醒，產險業應該用專業賺取合理利潤，但不宜有超額利潤。所謂合理利潤，「核保利潤占簽單保費5~10%是最理想的」。

陳燦煌說，產險業去年核保利潤約84億至85億元，投資收益約140億至150億元，核保利潤約占簽單保費5%，已進入理想狀態。