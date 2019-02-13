國銀東協踩雷 有銀行逾放比一度高達兩位數

2019-02-13 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



政府推動新南向政策，本國銀行在東協十國的逾放比率卻偏高，立法院預算中心報告指出，國銀在東協平均逾放比率0.67%，高於全體國銀的0.28%，其中更有兩家更高達20.63%及3.53%，業者應強化授信品質控管。

立法院預算中心報告指出，到去年6月底止，本國銀行在東協十國已有193個分支機構，設立家數以越南居冠，柬埔寨次之。東協十國經濟成長快速，但也有政治及信用風險。

根據金管會資料，本國銀行在東協十國曝險金額，已從2013年底的4,301億元，增長為去年6月底的8,255億元，成長幅度近一倍，投資風險趨增。

預算中心表示，東協十國經濟雖發展快速，成長幅度高，但利潤通常伴隨著風險；多數新興亞洲國家，信用資料不完備，財務資訊品質欠佳。因此，金融業除獲利考量外，也須審慎評估投資風險，並加強經營風險管控。

預算中心並指出，東協十國分支機構與其他地區逾放比率相對偏高，去年6月底，整體本國銀行東協十國分支機構逾期放款比率為0.67%，較同期整體本國銀行全行平均數0.28%，高出0.39個百分點。

如果跟大陸地區分支機構相比，去年7月底，本國銀行大陸分支機構逾放比率0.6%，東協十國也比大陸高出0.07個百分點，經營風險相對偏高。

其中部分銀行分支機構逾期放款比率已逾3%，去年6月底，有兩家銀行的逾放比率，分別高達20.63%及3.53%，預算中心表示，雖然其逾期放款絕對金額，相較其他同地區本國銀行分支機構未有偏高，然整體授信品質仍有強化的必要。

金管會官員表示，其中一家銀行主要是因當初收購韓國證券公司，韓國證券公司在菲律賓有子行，這家子行的逾放，另一家銀行則是在新加坡的授信出現逾放。

官員表示，到去年10月，這兩家銀行在東協的逾放都已打掉，已經沒有逾放了。