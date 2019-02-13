行動支付平台 外國業者大勝本國業者

2019-02-13 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



行動支付夯，根據金管會資料顯示，目前八個行動支付平台中，綁定信用卡張數及交易金額最多的，都是外國業者建置的平台，市占率高達九成。

立法院預算中心報告指出，根據金管會提供資料，我國主要行動支付平台共有八個，其中玉山Wallet、Twallet+、中華電信Hami Wallet、台灣國際航電Garmin Pay，是本國業者建置。

另外四個，Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay及FitbitPay則是外國業者建置。

本國行動支付平台業者進入市場時間較早，但到今年7月底，本國行動支付平台業者綁定的信用卡張數，僅占5.05%，交易金額也僅占1.25%差異懸殊，應用度遠落後外國業者。

預算中心表示，國內行動支付平台業者應用度，落後國際知名廠商，有待改進。

根據金管會的分析，外國業者品牌知名度高、申請程序簡便、使用介面友善，因此，綁卡數及交易金額成長快速。

預算中心認為，為協助本國業者提升競爭力，宜定期提供數據資料給國發會、經濟部及財政部等相關部會研究分析，以利推動產業發展。

金管會官員表示，行動支付除了綁定信用卡，還可以綁銀行帳戶、電子支付帳戶，上述行動支付統計主要是指綁定信用卡的行動支付；目前綁定信用卡的行動支付，的確是以國外的行動支付平台為主，這跟手機也有關，國外行動支付平台較具優勢。

至於綁電子支付帳戶及銀行帳戶的行動支付，目前則全部都是本土支付平台，包括街口支付、一卡通支付等，都是國內的行動支付平台業者。