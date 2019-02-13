產險公會新春團拜 保險局長勉勿忘核心價值

2019-02-13 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



產險公會13日舉行新春團拜，金管會保險局長施瓊華致詞時勉勵產險業者勿忘保險的核心價值，保險是誠信原則的商品，產險賣短期保單但應該用長期眼光經營，期待產險業變成國家經濟發展的基石。

施瓊華說，從來沒有企業把理賠當核心，把鈔票拿給別人，只有保險業是這樣。當重大事故發生，保險業啟動重大事故通報機制、成立緊急聯合服務中心，走在災難的第一線，把保險賠款送給客戶，這是保險的價值，也是保險的核心。

就產險業而言，這樣的價值體現在幾個重大事故之中。

以八仙塵爆為例，產險業不只積極理賠，還重新調整公共意外責任險，風險分級、保額提高，各縣市調高保費與保額，完善風險管理機制，讓企業經營者透過公共意外責任險來保障企業的經營，也讓受害者適時得到保障。

花蓮地震也是，當時石材業者遭遇到很大衝擊，產險公會因應國發會要求，改變地震險商品，透過提高損防的儲存安全係數來降低保費，配合國家政策，幫石材業者重新站起來。

施瓊華說，教科書以前就講，保險是誠信原則的商品，她希望大家以兩點自勉，首先是誠信，應該用誠信來善待客戶，讓客戶相信保險產業是值得信任的，保戶交付給產險業的，未來是可以符合期待，能夠對客戶更好。

其次，產險業賣的雖是短期保單，但應該用長期眼光、長期角度，讓產險業變成國家經濟發展的基石。

另外，我國去年11月舉行APG（亞太洗錢防制組織）第三輪評鑑，產險業雖然沒被抽到受檢，但今年3月要複審、7月會有結果，產險業要持續協助完成評鑑，形塑防制洗錢的法遵文化。