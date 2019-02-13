產險業連八年賺逾百億 桂先農籲加薪

2019-02-13 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



產險公會13日舉行新春團拜，保發中心董事長桂先農致詞指出，產險業去年獲利相當亮眼，全體稅前收益總計為147.2億元，從2011年起，已連續八年超過百億元。

他呼籲各位產險業先進，希望能在獲利時機調升員工薪資，把經營成果分享給員工。

人才是企業最重要的資產，透過調升薪資回報員工的努力，提升業界薪資水平，不但可以激勵員工，又能夠吸引更多國內外人才的投入，進而提升產險業的競爭力。

今年第八屆台灣保險卓越獎，在主管機關的指導之下，將會在頒獎典禮表揚，主動為員工加薪的保險公司。

桂先農說，產險業去年各種數據及指標都相當亮麗，根據保發中心統計，2018年產險業保費成長率5.7%，達到1,656億元，自留保費成長率6.2%，達到1,255億元，自留比率達71.3%，創歷史新高，自留綜合率為92.5%，這些數據展現了產險業卓越的經營成效。

產險業業主權益占總資產比率33.2%、平均RBC(資本適足率)比率達500%以上，展現了產險業穩健的財務狀況。

展望2019年，衷心祝福產險業的業績及盈餘能再創新高，在主管機關卓越領導下，期盼產險業能持續努力擴大經營規模，逐步縮小公共、企業與個人財產的保障缺口。