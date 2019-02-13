銀行美元利率逼近10% 要搶要快只有一天

2019-02-13 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



慶祝情人節，永豐銀行推出美元高利一日快閃情人節限定活動，2月14日上午9時起，推出限時限量「分秒幣增」快閃優惠，單筆美元2,099元、1個月定存年利率9.99% ，一人搶購、二人同享高利，限量3,999組，超低門檻輕鬆進入美元投資市場。

永豐銀行表示，投資人可將一定比例的紅包及年終獎金用於投資理財，但是一般外幣高利定存的門檻相對較高，小資族或上班族較不容易參與；永豐明日上午9時起推出美元2,099美元，折合新台幣約6萬元，即可享一個月期年息9.99%高利定存。

活動期間僅限明日上午9時起至17時止，有意參加者可於永豐銀行活動網頁搶購登錄，就有機會幫自己搶得9.99%美元定存的名額與分享給親友的登錄序號，並於2月27日前透過網路銀行及行動銀行皆可承作辦理，名額限量3,999組。

永豐銀行表示，除「分秒幣增」快閃美元9.99%定存外，同步提供靈活理財配置工具，即日起至3月29日止，美元新資金單筆3萬元以上定存享一年期年息最高3.18%、人民幣新資金單筆20萬元以上定存享一年期年息最高3.30%。

美元或人民幣100元起，即可透過網路／行動銀行辦理定存，並享一年期最高利率2.98%及3.10%。