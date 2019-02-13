情人節前夕 北富銀推手機求籤抽月老紅包最高送520元

2019-02-13 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



明天就是西洋情人節！台北富邦銀行推出「轉角遇月老，求籤抽紅包」活動， 月底前下載M+messenger、綁定北富銀帳戶，並於活動期間成功發送「富邦M+旺紅包」，不限金額即可向月老求幸運愛情籤詩，還可抽月老紅包，最高可獲得代表「我愛你」的520元月老祝福金，預計送出35,000個月老紅包。

「富邦M+旺紅包」為全台第一個結合通訊軟體的手機收／發紅包服務，上線後廣獲各界好評，截至1月29日，已成功發送超過252萬個旺紅包，總金額突破新台幣13億元，且持續創新高。

北富銀表示，每到情人節前夕，單身男女總會祭拜月老，祈願愛神降臨、終結單身，但東方人較含蓄，往往因為「愛你在心口難開」與緣分擦肩而過，今年北富銀特別結合現在最夯的電子紅包，讓客戶透過「富邦M+旺紅包」寫愛語表心意，還可利用紅包金額的數字密碼表白。

據北富銀大數據分析，2018年情人節前夕最熱門的旺紅包數字密碼前三名包括520元（我愛你）、100元（愛你百分百）、168元（一路相伴）等。

除了紅包數字密碼傳情意外，北富銀表示，2月底前發送「富邦M+旺紅包」還能求月老籤兼抽紅包，不限金額，發一次紅包，即可求一次月老籤、抽一次紅包，總共有35,000個月老紅包搭配籤詩，譬如「我想送你兩朵花：有錢花和盡量花」、「我愛你，不是我的選擇，而是上天的願望」、「我唯一的缺點就是缺點你」等，都是愛情的經典語錄，展露愛情裡兩人世界的濃情密意或俏皮趣味，所有籤詩都經過月老加持，還能將幸運愛情籤詩轉送給親朋好友、同事，提升你的人際桃花指數，喜上加喜，發愈多好運愈多。

「富邦M+旺紅包」為全台第一個結合通訊軟體的手機收／發紅包服務，上線後廣獲各界好評，截至1月29日，已成功發送超過252萬個旺紅包，總金額突破新台幣13億元，且持續創新高。