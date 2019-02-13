新學期學費繳款截止日倒數 刷這兩張卡分期沒門檻

2019-02-13 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



開學了，是否也拖到最後一刻才繳學費呢？使用信用卡繳學費，除了具有延後繳款好處，多家銀行也提供分期0利率方案，可減輕許多家長的財務負擔，本學期有兩家銀行提供沒門檻的0利率分期付款，也有銀行提供最長24期分期利率0.3%，可滿足各種資金調度需求的卡友。

使用信用卡繳學費需注意，學費並非一般消費，通常刷卡繳費是無法享有信用卡本身的點數、現金回饋、哩程回饋的；不過，部分銀行仍針對繳學費推出刷卡金回饋、抽獎的專案活動，卡友可以多加留意，選對信用卡繳學費，可為自己爭取更大利益。

欲使用刷卡分期0利率繳學費，Money101提醒，要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，包括是否指定卡別、單筆學費金額門檻為多少錢、有無指定繳費平台等等，並且記得「網路登錄」或是「 語音登錄」才算成功申請。

以0利率分期繳學費門檻來說，中國信託商業銀行和兆豐銀行的分期繳學費都沒有門檻限制，其中中信可以分四期，兆豐則有三期與六期；永豐銀行門檻2,000元，分三期；國泰世華銀行、玉山銀行、新光銀行以及台新銀行，都有提供門檻3,000元的四期0分率分期。

如果學費金額較為龐大，又需要分多期的，國泰世華最長可分到24期，每期利率0.3%；聯邦銀行和遠東銀行則有單筆滿1萬元可分6期0利率。

至於分期付款0利率可以省多少錢？假設私立大學學費6萬元，分6期每期利率0.3%，則第一期要繳納1萬元本金加上180元利息，共1萬180元；第二期本金1萬元加上150元（5萬 x 0.3%）利息，共1萬150元，第三到第六期以此類推；則6期總共要繳6萬630元，多出來的630元就是信用卡分期付款的利息，這一看就可以知道，找出一張繳學費可以分期0利率的信用卡的重要性。

至於繳學費抽好禮，透過「i繳費」App繳學費，包括中信、華南、台新、富邦、國泰、兆豐、玉山等銀行會提供獎助學金抽獎等活動，例如抽日本iris大拍3.0雙器旋智能除蟎清淨機和iPad等。