匯市連續幾天爆量的原因 壽險狂買匯...不避險了

2019-02-13 14:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



豬年匯市開紅盤以來，台股站穩萬點大關，但新台幣匯率卻是欲振乏力，股匯走勢兩樣情，市場議論紛紛。更令人意外的是，雖然新台幣匯率貶值幅度不大，卻連兩天爆出成交巨量，分別突破14億美元與16億美元，究竟是誰在買、誰在賣？

匯市巨額交易從何而來？大型國銀交易室主管給了答案。前兩天，匯市爆量的主因不是因為熱錢進出，而是天天都有壽險業的巨額美元買盤進場，使新台幣匯率在開紅盤前兩天走勢都與股市脫鉤，呈現「股市漲、匯市貶」的奇特現象。

根據大型交易室主管觀察，自去年底開始，壽險業進場買匯的頻率與數量明顯增長，來買美元的壽險業者把話說得很白，政策變了，要降低「貴鬆鬆」的避險比率，直接買美元現貨去海外投資。

換句話說，因為承作Swap（換匯）等避險交易成本過於昂貴，有些壽險業乾脆就不避險了，直接進場買美元，再匯往海外投資。

至於這樣的做法，是否為壽險業2019年的新趨勢，還是只是部分壽險業者的想法？仍有待觀察。

根據金管會統計，台美利差持續擴大，壽險業2018年全年匯兌損失高達2,309億元，創歷史新高，主因為業者避險成本一年高達4,840億元，讓保險業去年整體獲利下滑至991億元，為近五年新低。

金管會主委顧立雄說了，保險業是被前年匯損嚇到了，才會將避險比率拉太高，花過多收不回的避險成本。

外匯交易員透露，保險業去年拉高避險比率，結果卻是「愈避愈險」，是一場「多麼痛的領悟」，因此，去年底起，開始在現貨市場大舉買匯，不再大舉承作昂貴的避險交易。

交易員舉例說，壽險業時常用來避險的Swap，目前成本約2.8~2.9%，意思是壽險業為了避掉新台幣的升值匯損，須先付出2.8~2.9%的避險成本，好處是未來若新台幣對美元升值，完全不用擔心有匯損問題。

如果壽險業不避險，一開始就省下這近3%的成本，等於有了3%的匯損承受空間，以新台幣匯率30.8元計算，換算新台幣升值的幅度將近1元。

「目前看起來，新台幣升值1元的機率不高，所以他們（指壽險業）寧可不避險，就是要賭新台幣匯率今年升值金額會在1元之內」，只要新台幣沒升這麼多，策略就是對的。