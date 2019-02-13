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上班族離職保單要申請職級轉換 切勿因小失大

2019-02-13 12:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

年後轉職潮恐爆近十年來新高！許多上班族想換工作，保險專家提醒，一旦開啟新的職涯旅程，保單記得申請職業等級轉換，若保戶因不願保費被調高，而未跟保險公司申請轉換職業等級，未來若發生意外事故，將因其所繳保費不符合相對應職業等級的保費，拿到的理賠金可能會依據保費差距而打折扣，民眾切勿因小失大！

據人力銀行在2019年初公布「年後轉職與國外工作調查」指出，有九成一的上班族想在農曆年後轉職，預估年後潛在跳槽族約有822萬人，創下十年新高。

全球人壽建議上班族，不管年後轉職是否順利或是升職、調薪，都須隨人生階段變化而持續檢視自身保障是否符合風險需求。如順利轉職，要留意原本投保的意外險保額及確認職業等級是否也跟著異動；若升職、調薪，也可適度地加碼補強壽險或醫療險或為自己規劃退休準備。

若新春開工轉職確認，一切都要重新開始，上班族開啟新的職涯旅程，投保攻略也得因應新工作性質跟著更新，才符合最新的風險需求。全球人壽表示，農曆年前後常湧現轉職潮，人生有轉換，保險保障更該進行貼身的調整，就像衣物也要隨著人的胖瘦有所調整一樣。

以轉換工作跑道來說，若是從內勤轉換到外勤，工作性質及風險差異較大，全球人壽建議，上班族應留意自己的意外險保障是否足夠。

因為意外險保費不是以投保年齡計算，而是以工作職業等級計算費率為基準，通常內勤工作屬於保費最便宜的第1級職業等級，而外勤工作則是保費略高的第2級職業等級。從內勤換到外勤的職業等級調升，意味著意外險保費將被調高。

不過，有些民眾可能會因不願保費被調高，而不想申請職業等級轉換。

全球人壽表示，若保戶轉換工作，未跟保險公司申請轉換職業等級，未來若發生意外事故，將因其所繳保費不符合相對應職業等級的保費，拿到的理賠金可能會依據保費差距而打折扣。

舉例來說，保戶原本投保意外險時的職業等級為第1級職業等級的內勤工作，年後轉換為第2級職業等級的外勤工作，但未跟保險公司申請，仍以第1級職業等級的身分繳保費，若將來發生意外事故時，拿到的保險金將會依保障期間繳付的保險費，按照轉職時間點以及前後的費率差異，進行等比例調整應給付的保險金。

因此，全球人壽建議，民眾勿因小失大，如果順利轉職，應主動跟保險公司確認是否需進行職業等級變更的申請，尤其外勤在外奔波時間長，意外險保障不可少，不該因轉職而讓保障縮水。

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