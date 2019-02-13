年後轉職或升遷調動 別忘了保單也要因應調整

2019-02-13 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



根據人力銀行在2019年初公布「年後轉職與國外工作調查」指出，有9成1的上班族想在農曆年後轉職，預估年後潛在跳槽族約有822萬人，創下10年新高。全球人壽建議上班族，不管年後轉職是否順利或是升職、調薪，都須隨人生階段變化而持續檢視自身保障是否符合風險需求。

上班族開啟新的職涯旅程，投保攻略也得因應新工作性質跟著更新，才符合最新的風險需求。全球人壽建議，轉職要留意原本投保的意外險保額及確認職業等級是否也跟著異動；若升職、調薪，也可適度地加碼補強壽險或醫療險或為自己規劃退休準備。

意外險保費不是以投保年齡計算，而是以工作職業等級計算費率為基準，若從內勤轉換到外勤，工作性質及風險差異較大，應留意自己的意外險保障是否足夠，以免因職業等級未轉換讓保障縮水，使理賠金打折扣。

對於因調升職務或薪水調升的上班族，全球人壽提醒，薪資條件變好，可分配收入增加，更該趁機檢視既有保障是否足夠，補強過去受限於預算無法規劃的保障缺口，例如檢視是否已規劃足額的壽險或住院醫療、失能扶助險等保障，若有不足可再加強。