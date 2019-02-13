華銀重金招募350位理專 獎金上看20個月

2019-02-13 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為擴大獲利來源，朝向「企業金融」、「個人金融」雙引擎發展，華南銀行積極發展個人金融業務，擴大財富管理規模，祭出20個月高額業績獎金等多重誘因，預計兩年內將增加近350位專業財富管理人員。

亞洲私人銀行家( Asian Private Banker)指出，亞洲富有人口不斷成長，理財顧問管理的資金正迅速增加，每位平均資產管理規模飆升到歷史新高3.41億美元。財富管理產業調研機構Scorpio Partnerships數據也顯示，亞洲擁有百萬美元資產的投資人，成長速度是銀行聘僱人員的三倍。

因應亞洲地區富裕人口急速成長，公股行庫也開始調整業務經營策略，朝向企金及個金雙引擎發展，對於理財專員的需求大增。

華銀財富管理部指出，為深化個金業務的競爭力，採用企金、個金業務並進策略，將大舉招募理專人員，除了服務現有的個金客戶之外，也將積極提供企金客戶個人的理財諮詢服務，提升財富管理品牌形象。目前華銀全台總共有186家分行，平均每家分行配置2~3位理專人力。

為吸引優秀的人員加入理專行列，華銀財富管理部表示，華銀有四大優勢，包括集團奧援雄厚、有完整的培訓及學習藍圖、透明化的升遷制度及優渥的獎勵制度，提供理專完善的職涯發展平台

華銀財富管理部表示，華銀有豐富的客戶群，降低新進人員對於開發客戶來源的憂慮；採用團隊服務方式，讓理財人員成為分行推展財管業務最核心關鍵的角色。華銀提供完整的教育訓練及管理培訓理專人員，提供暢通、公平的升遷管道。

最重要的是華銀提供優於業界水準的獎金，華銀財富管理部指出，去年即使是最資淺的理專，大多能領到平均5.2個月業績獎金，資深理專業績獎金上看20個月，還有年終及紅利獎金。