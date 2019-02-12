加薪囉 台企銀、一銀今年將辦理員工持股信託

2019-02-12 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



繼兆豐銀行及台灣企銀後，第一金旗下第一銀行也宣布將辦理員工持股信託，合庫銀行也有意跟進辦理。第一金控董事長董瑞斌表示，董事會已經通過辦理員工持股／儲蓄信託，待財政部核定後實施，相當於員工每人每月加薪一千元，每年多花約一億元，幫員工預先多存退休老本。

員工持股信託是員工買入公司股票，交付信託管理及運用，退休後享受信托收益。通常除了員工每月固定提撥一定金額購入公司股票，公司也會相對提波撥一定金額。辦理員工持股信託，可增加員工福利，提高經營績效，並助公司股權安定及提高向心力。

包括中國信託、玉山銀行等，許多金融業都有辦理員工持股信託，公股銀行中兆豐銀行已率先由兆豐銀的職工福利委員會辦理持股信託，台企銀則是第一家由行方提出持股信託的銀行，去年底已通過董事會，並呈報財政部，待核定後實施。

董瑞斌表示，一銀的員工持股／儲蓄信託是等價提撥，上限一千元。也就是由員工提撥一千元，公司也提撥一千元，由員工自行決定投資標的或儲蓄，相當於每月加薪一千元，不但為員工退休生活做準備，也希望藉此留住人才。

一銀高層表示，未來將組成員工持股／儲蓄信託委員會，來決定相關運作細節，待財政部核定後實施，並回溯至今年元月起適用。

台企銀主管表示，台企銀的員工持股方案是基層員工每月自提二千元買台企銀股票，行方相對提撥一千元；員工自提四千元買股，行方則相對提撥一千五百元。員工持股信託有助銀行股權穩定，有助於鞏固公股經營權，也是幫員工加薪、增加員工的退休金。

一銀高層表示，一銀股權穩定，所以持股信託給予員工更多彈性，不限制只能買第一金的股票，行員可自行決定投資操作目標，可以買股票、基金或存定等，但需提存六年以上，在退休或離職時才可領取本金及收益，藉此為一銀留才。