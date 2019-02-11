誰說旅遊不便險不賠機師罷工 這家產險公司就賠

2019-02-11 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



華航機師罷工，旅遊不便險賠不賠乘客損失，再次出現各說各話的情況。產險公司主管11日表示，這是因為各家產險公司的保單條款規定並不一致，以明台產險為例，就沒有把罷工事件列為除外不賠項目。

明台產險理賠本部副總經理魏長樟表示，該公司的旅遊不便險，賠不賠罷工事件所導致的乘客損失，區分時間點，以罷工行為是否已經發生做為區隔。

舉例來說，假設2月8日傳出消息，華航機師醞釀要罷工；媒體2月11日又報導，華航機師預計14日上午6時開始罷工，且事件真的朝此演變，如此在14日上午6時之前，明台產險已經承保的旅遊不便險，將依約賠償罷工所導致的損失。

保戶可備妥相關文件，向明台產險申請旅程延誤費用、或旅程更改費用的保險金。

罷工所導致的乘客損失，主要指兩類理賠項目：旅程更改費用、旅程延誤費用，明台產險的保戶只能擇一給付。

旅程更改費用方面，班機延誤起飛或延誤降落達三小時以上者，每滿三小時給付新台幣3,000元，最高給付金額以6,000元為限。

此外，被保險人所預定的轉接班機，因前班班機延誤起飛、或延誤降落，導致失接，三小時內，無其他班機可供其轉接者，給付3,000元。

旅程更改費用方面，須更改預定旅程而增加的交通或住宿費用，採實支實付理賠，最高合計給付1萬元。