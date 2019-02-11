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三商壽評估處分不動產 長春金融大樓出售案可能重啟

2019-02-11 16:51經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

三商美邦人壽今日傍晚輸入公開資訊觀測站，公布董事會決議為了活化資產，將處分台北市自有不動產，市場解讀應該是賣了三年仍未成功賣出的長春金融大樓，可能已找到適合的買家。位於台北市長春路上的長春金融大樓，是三商美邦人壽在2007～2009年間陸續買入，但部分樓層如其中一門號的三樓即不在三商美邦人壽手中，整棟樓大部分是日商Sony承租。

去年12月底三商美邦人壽召開第三季法說會時，財務長陳宏昇曾說，暫時董事會已取回授權，不再處分長春金融大樓，當時他表示，是因為「合理價格跟市場上有意投資人，沒有達到雙方都滿意的目標價，沒有賣成功。」

不過被問到今年會不會再賣？他當時也沒有把話說死，他表示，若市場狀況好，不排除再出售。 沒想到新春節開工第一天，三商美邦人壽就宣布董事會決議將處分不動產。

三商美邦人壽旗下的長春金融大樓，位於台北市長春路上，自2007～2009年間陸續買入，整棟樓大部分是日商Sony承租，但有少數部分樓層，如其中一門號的三樓即不在三商美邦人壽手中，早自2015年5月時，三商美邦人壽就公告要出售長春金融大樓，當時開價50億元，若能成功賣出，估計能認列約19億元的利益，但與買方間一直無法達成共識，即無法賣到三商美邦人壽的理想價格，因此大樓一直沒有賣出去。因此延宕了長達3年多之久。

三商壽去年創下2005年、14年來首度全年虧損窘境，每股稅後虧損0.14元。主要由於股權資產投資收益減少、避險成本持續攀高，去年第4季單季稅後純損高達7.1億元，導致全年稅後純損3.1億元，去年上半年資本適足率約226％，7月也完成10億元左右的增資。

處分大樓是否為新年度的資本適足率預留空間，備受外界關注。今年壽險業仍然面臨台美利差與匯率避險挑戰，三商壽日前曾表示今年將更加嚴格控管權益類資產投資與適度降低國外投資部位，並且隨著新台幣匯率波動，適時調整避險比例，在新契約商品銷售方面，則將持續增加投資型商品及美元保單銷售，穩定手續費收入並減輕避險成本壓力。

三商美邦人壽台幣匯率

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