經濟解析／春節紙鈔滿天飛… 無現金社會是不可能任務

2019-02-11 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



金管會推動「無現金社會五年計畫」、全力提高台灣「電子支付」（即透過刷信用卡、刷悠遊卡等取代現金）的比重，但不論市面上有多少種「Pay」，到了農曆春節，民眾還是習慣帶著現金到處跑，導致新台幣紙鈔滿天飛；從農曆春節三大數據同步飆上新高觀察，台灣邁向無現金社會，恐成Mission Impossible（不可能的任務）。

台灣銀行董事長呂桔誠今（11）日在開工記者會上表示，過年前五天，到台銀臨櫃換新鈔的民眾高達45萬人次，累計兌換的鈔票為7,000萬張。

不只如此，加上自除夕開始的九天長假，台銀全台700台ATM（自動櫃員機）在13.5天內的補鈔次數超過八次，平均一到兩天，就要出動三位台銀同仁開金庫、運鈔、補鈔，不論是臨櫃或透過ATM提款，民眾在春節期間對紙鈔的需求有增無減。

農曆長假前，中央銀行公布，農曆春節前最後營業日的新台幣最高發行額為2兆6,175億元，較上（107）年的最高發行額2兆4,743億元，大增1,432億元，增幅達5.79%，連11年刷新歷史新高紀錄。央行統計顯示，過去十年來，農曆年前的新台幣發行額，年增金額均超過千億元，增幅也都在5%以上，最高甚至逾8%。

2009年國際金融海嘯過後，新台幣發行金額年年創新高，即使各種行動支付盛行，春節期間對現金的需求卻還是年年膨脹、迄今完全未見衰退跡象。

今年農曆春節長達九天，中央銀行統計，春節假期前最後一個營業日（2月1日）各金融機構留存該專戶的餘額達2,084.3億元，約為107年日平均餘額的四倍。

從春節假期開始（2月2日）至2月10日中午止，民眾跨行提現金額為647.6億元，跨行轉帳金額為580.9億元，平均每日提領72億元、轉帳64.5億元，分別較上（107）年春節期間爆增31.6%及83.8%，與本年春節假期期間適逢月初，房租及褓母費等例行性支出較多，民眾提現及轉帳需求較高有關。

中央銀行官員指出，「無現金社會」可以減少社會資源，但是在現階段不可能達成，即使是北歐，目前也沒有任何一個國家可以達成真正的「無現金社會」。

根據央行調查，全球主要國家，只有瑞典的通貨發行額減少，其他國家，像是美國、中國大陸、日本與歐盟，券幣的發行量持續增長，從台灣農曆春節鈔票滿天飛觀察，民眾對現鈔的需求不減反增，無現金社會不僅遙遠，恐怕還是場「不可能的任務」。