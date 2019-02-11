兆豐金開春團拜 員工年終加分紅可領八個月

2019-02-11 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



兆豐金控去年獲利亮眼，今（11）日舉辦新春團拜，董事長張兆順表示，今年員工平均年終獎金達4.8個月，加上分紅獎金平均每人3.2個月，合計可超過8個月。另，去年徵才重點為法遵、洗錢防制方面人才，今年將著重於消金方面，預計徵才600人。

張兆順說，兆豐除了發放每年固定的年終獎金，還會依照去年獲利5%作為員工分紅，希望建立員工獎金與獲利連動的制度，分享給員工，但這只是初步計算，仍需經過董事會通過。

另外，兆豐金股利政策一向是參考前一年的獲利與同業標準，至於今年的股利發放是否比去年現金股利1.5元高，張兆順指出，希望不低於去年水準。

張兆順上任後積極發展消金業務，今年也將徵才重點放在這方面，預計徵才600人。他說，兆豐以往主要獲利來源為企金業務，但現今的企金面臨利差的削價競爭下，難以增加銀行本身的獲利，所以發展消金業務將著墨於房貸、財富管理等業務，過去大多從授信客戶找消金客戶，現在得轉變思維，從現有存款戶中發掘業務所在，可為公司及客戶創造價值。

同時，兆豐銀信用卡處也窮追猛打，除了發行網購4%回饋神卡、Gogoro聯名卡等，還搶下知名歌星林俊傑、王力宏獨家優先購票權，希望能增加更多的知名度與發卡量。據悉，因年輕人的點子較多，且較有活力，所以信卡處的平均年齡大約只有31歲左右，可說是兆豐銀最年輕、活力的單位。

兆豐另一項擅長重點就是外幣放款，但去年美國聯準會不斷升息下，客戶借款意願不高，存放比僅剩五成，但今年聯準會升息動作緩慢，張兆順說，將可重新衝刺外幣放款的比重。