今年春節現金提領特別多 台銀新鈔兌換7000萬張

2019-02-11 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



年後開工日，台灣銀行今天舉行新春開工記者會，董事長呂桔誠表示，景氣就如今年的生肖豬一樣，稍微緩慢但是還是會動，台灣銀行則戮力房貸，預計新增業務2000億元，並加速人才招募。

呂桔誠表示，去年台銀經過一個平安喜樂的年，稅前盈餘初估超過114億元，若把政治性任務加回來 ，超過200億元，逾放比降至0.21%，覆蓋率超過700%，績效很好。

呂桔誠說，豬走得稍微緩慢但是還是會動，還是會成長，只是「slowly but moving」，全球各地景氣有區域性差異，雖然緩慢下來，整體來看仍在成長。

呂桔誠表示，去年開始台灣金融業進入嬰兒潮的退休期，從去年起有五年的嬰兒潮退休，台灣銀行將加速培育人才，無論是基層新進人員或是內部升遷，都會加速進行，今年目標200到250人，包括一般性徵才和可以突破原來職等限制的特殊專業徵才。

根據中央銀行統計，從2月2日至10日中午為止，民眾跨行提信金額647.6億元，平均每天提領72億元，較2018年春節明顯增加31.6%，另一方面轉帳也增逾八成；央行表示，主要是因為今年春節期間適逢月初，房租及保母費等利息性支出較多，民眾提現及轉帳需求較高有關。