國銀龍頭老董看景氣… 像「豬」一樣 緩慢成長

2019-02-11 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行今（11）日舉行新春開工記者會，台灣銀行董事長呂桔誠指出，今年的景氣就像「豬」肖一樣，「豬走得稍微緩慢一點，但是還是會動、會成長」。呂桔誠指出，全世界狀況（指經濟）稍微緩下來，但還是在成長，全球各地有區域性的差異，但整體還是維持成長，台灣今年也稍微會緩一點，但是維持成長應不成問題。

台銀今日新春開工記者會，呂桔誠親自發送紅包與「幸福小屋」給在場的主管、同仁與媒體記者們，他在致詞時指出，2019年是豬年，正好是台銀設立120年，經過兩甲子，120年前也是豬年。展望豬年景氣，呂桔誠說「今年的豬會走得比較慢」，但緩慢就很踏得很穩健的意思。

呂桔誠笑稱，這三年的生肖特質，恰好都和經濟發展很像，前年與去年是雞年與狗年，呈現「雞飛狗跳」，今年輪到豬肖，會很穩健地走，只是不要期待大幅成長，但還是會成長，只是「slowly but moving」。

呂桔誠表示，台銀在同仁努力下交出亮眼的經營成績單，去年稅前盈餘初估超過114億元，加上政策性任務的部分，稅前盈餘超過200億元，且資產品質良好，逾放比降至0.21%、覆蓋率超過700%，新的一年，台銀還有很多目標需要努力。