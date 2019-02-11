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國銀龍頭老董看景氣… 像「豬」一樣 緩慢成長

2019-02-11 10:33經濟日報 記者陳美君╱即時報導

台灣銀行今（11）日舉行新春開工記者會，台灣銀行董事長呂桔誠指出，今年的景氣就像「豬」肖一樣，「豬走得稍微緩慢一點，但是還是會動、會成長」。呂桔誠指出，全世界狀況（指經濟）稍微緩下來，但還是在成長，全球各地有區域性的差異，但整體還是維持成長，台灣今年也稍微會緩一點，但是維持成長應不成問題。

台銀今日新春開工記者會，呂桔誠親自發送紅包與「幸福小屋」給在場的主管、同仁與媒體記者們，他在致詞時指出，2019年是豬年，正好是台銀設立120年，經過兩甲子，120年前也是豬年。展望豬年景氣，呂桔誠說「今年的豬會走得比較慢」，但緩慢就很踏得很穩健的意思。

呂桔誠笑稱，這三年的生肖特質，恰好都和經濟發展很像，前年與去年是雞年與狗年，呈現「雞飛狗跳」，今年輪到豬肖，會很穩健地走，只是不要期待大幅成長，但還是會成長，只是「slowly but moving」。

呂桔誠表示，台銀在同仁努力下交出亮眼的經營成績單，去年稅前盈餘初估超過114億元，加上政策性任務的部分，稅前盈餘超過200億元，且資產品質良好，逾放比降至0.21%、覆蓋率超過700%，新的一年，台銀還有很多目標需要努力。

徵才計畫部分，呂桔誠表示，台銀每年都有徵才計劃，去年開始嬰兒潮陸續退休，這波退休潮為期五年，因此台銀未來還會加速徵才，今年初步規劃，徵才人數約200～250人，人事部分正在規劃中，除了一般性徵才外，也會有特殊專業的徵才，可以突破原本的職等限制。

台銀今（11）日舉行新春開工記者會，台銀董事長呂桔誠（中），台灣金控總經理詹庭禎...
台銀今（11）日舉行新春開工記者會，台銀董事長呂桔誠（中），台灣金控總經理詹庭禎（左）、台灣銀行總經理邱月琴（右），率領台灣金控集團主管向同仁與客戶拜年。（陳美君/攝影）
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台銀今（11）日舉行新春開工記者會，台銀董事長呂桔誠（右）致贈幸福小屋給台銀同仁...
台銀今（11）日舉行新春開工記者會，台銀董事長呂桔誠（右）致贈幸福小屋給台銀同仁。（陳美君/攝影）
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