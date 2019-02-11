中壽再獲選獨家承作50萬全國公教員工團險

2019-02-11 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



中國人壽今天上午宣布，繼二年前承辦全國公教員工團體意外保險，今年再度獲選承作「108年至110年闔家安康－全國公教員工團體意外保險」。自今年4月1日起提供中央及地方各機關、公私立學校及公營事業機構現職員工(以下稱公教員工)及其配偶、子女、父母(包含配偶父母)申請，讓全台灣約50萬名公教員工及其眷屬享受更完善的意外險保障。

中國人壽總經理黃淑芬表示，企業社會責任是一項永續的承諾，中國人壽從公司治理、風險管理到保戶服務等面向落實，奠定永續發展的穩固基礎，今年再度獨家承作此業務，讓中國人壽的守護做為公教人員的後盾，讓他們更能無虞地堅守崗位，為自己與家人打拼，享有更完善的保障。中國人壽會持續打造以保戶為中心的經營模式，提供有溫度的服務，為保戶、股東、員工及社會創造最大利益與價值，成為最值得信賴的保險公司。

今年度再度獲選獨家承作全國公教員工團體意外保險，中壽表示將持續追求質量俱進、做大做強。面對數位化浪潮，積極推動「轉型計畫」，更結合大數據，讓中壽的服務能夠貼心地走在保戶前端，打造全方位數位化的業務部隊。

今年「全國公教員工團體意外保險」，承保對象限意外險職業分類第1至4職級人員，免健康聲明、免體檢，公教員工子女最高投保年齡可至30歲。讓公教員工為自己與家人努力打拼的同時，也能輕鬆享有日常生活保障，編織更完善的意外防護網。