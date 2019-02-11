小孩壓歲錢怎麼用？ 理財專家教你這一招

2019-02-11 05:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



過年期間免不了要發紅包給小孩，有餘裕的家庭更是「加碼」贈與，不會錯失每人每年的贈與免稅額。不管是紅包小財或高額贈與，也不論受贈人年齡大小，都有一樣的疑問：錢去了哪兒了？作了何種運用？是誰決定的？富邦證券提醒，子女參與理財的過程是一種學習，藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣，除了能累積投資經驗，也能從中強化理財動機，啟發理財DNA，所以千萬別再說：「媽媽幫你存起來」。

富邦證券專家團隊陳秋蘭協理表示，很多家長對於子女理財這件事，存有三不的想法，即「不讓他知道」、「不讓他動到」、「不讓他花到」。背後的理由可能是擔心子女透露財富招來覬覦者，或者財富誘發子女享樂及物慾，養成好逸惡勞或眼高手低的扭曲價值觀；父母強勢主導除了欲宣示主權外，其實也隱藏著對子女理財決策的不信任感，從而發展出各式各樣的干預方式，特別是以資訊隔離和財務代管等做法，試圖保護錢財。

父母的憂慮是可以被理解的，但弱化子女理財的必需性，如同營造無菌的環境，對理財欠缺經驗，忽略資金運用效率或複利效果，更讓子女對投資巿場一無所知，這對於高資產家庭來說是不可漠視的風險。

陳秋蘭說，子女年紀輕輕就累積到高額資產，父母擔心是必然的，想要幫忙也是可以理解的。但在完全封鎖和完全開放間，仍存有斟酌的空間，不妨可參考以下的做法：

1. 介紹專家：把你認同的理財顧問介紹給孩子，讓他有請教的對象，也可以透過第三人把觀念傳遞給子女，有時子女反而比較容易接受。

2. 小試身手：設定一定金額讓子女自行決定投資標的。鼓勵子女擬定投資計畫書，敘明選定的理由，進場投資計畫及停損停利安排。為了避免每天看盤影響學業或工作，必要時也可以限制交易的方式。