親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

小孩壓歲錢怎麼用？ 理財專家教你這一招

2019-02-11 05:58聯合報 記者賴昭穎╱即時報導

過年期間免不了要發紅包給小孩，有餘裕的家庭更是「加碼」贈與，不會錯失每人每年的贈與免稅額。不管是紅包小財或高額贈與，也不論受贈人年齡大小，都有一樣的疑問：錢去了哪兒了？作了何種運用？是誰決定的？富邦證券提醒，子女參與理財的過程是一種學習，藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣，除了能累積投資經驗，也能從中強化理財動機，啟發理財DNA，所以千萬別再說：「媽媽幫你存起來」。

富邦證券專家團隊陳秋蘭協理表示，很多家長對於子女理財這件事，存有三不的想法，即「不讓他知道」、「不讓他動到」、「不讓他花到」。背後的理由可能是擔心子女透露財富招來覬覦者，或者財富誘發子女享樂及物慾，養成好逸惡勞或眼高手低的扭曲價值觀；父母強勢主導除了欲宣示主權外，其實也隱藏著對子女理財決策的不信任感，從而發展出各式各樣的干預方式，特別是以資訊隔離和財務代管等做法，試圖保護錢財。

父母的憂慮是可以被理解的，但弱化子女理財的必需性，如同營造無菌的環境，對理財欠缺經驗，忽略資金運用效率或複利效果，更讓子女對投資巿場一無所知，這對於高資產家庭來說是不可漠視的風險。

陳秋蘭說，子女年紀輕輕就累積到高額資產，父母擔心是必然的，想要幫忙也是可以理解的。但在完全封鎖和完全開放間，仍存有斟酌的空間，不妨可參考以下的做法：

1. 介紹專家：把你認同的理財顧問介紹給孩子，讓他有請教的對象，也可以透過第三人把觀念傳遞給子女，有時子女反而比較容易接受。

2. 小試身手：設定一定金額讓子女自行決定投資標的。鼓勵子女擬定投資計畫書，敘明選定的理由，進場投資計畫及停損停利安排。為了避免每天看盤影響學業或工作，必要時也可以限制交易的方式。

3. 績效檢視：一定期間後檢視績效。若績效打敗指數或定存利率，可給予額外的獎勵；若不幸虧損，父母不妨替他承擔少部分的損失，避免過度保守只敢做定存。

富邦證券建議，應讓小孩藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣。...
富邦證券建議，應讓小孩藉由每年的紅包理財，建立正確的金錢價值觀及處理財務的習慣。圖／北富銀提供
分享

紅包定存富邦

相關新聞

台幣兌美元 恐狹幅盤整

2019-02-11 05:04

2.2兆 海外複委託交易創新高

2019-02-11 00:38

避險意識高 金價看漲

2019-02-11 00:38

債券型標的 躍明星商品

2019-02-11 00:37

金融業股權透明化…公司派先溝通 鼓勵市場派申報

2019-02-11 00:05

顧立雄出招 將約談金控家族

2019-02-11 00:04

金管會新措施／委託書新規 提高揭露意願

2019-02-11 00:03

純網銀申設 15日截止

2019-02-11 00:03

金管會新措施／股權透明化 市場派也適用

2019-02-11 00:03

金融業大股東納監理 先約談金控家族

2019-02-10 23:56

九天連假將落幕 央行：跨行提現及轉帳順暢

2019-02-10 17:35

放長線賺大錢！專家級投資祕招 保守族必存「它」

2019-02-06 09:00

小心！這類信用卡詐欺一年56萬筆 金額高達22億元

2019-02-05 09:30

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

這兩名女機師 發動台灣史上首場機師革命

2019-02-10 18:29

直播／華航罷工地勤變砲灰 200人串聯下午3時交部抗議

2019-02-10 14:18

影／百名華航員工反罷工挺交通部 工會理事長嘆悲哀

2019-02-10 16:46

抗議罷工 華航員工與工會隔空互嗆「無恥、滾出華航」

2019-02-10 16:36

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

2019-02-10 16:07

華航機師罷工為了飛安？精神科醫師狠打臉工會

2019-02-10 09:01

華航機師罷工 苦苓：你們，太沒良心了

2019-02-10 19:16

長榮機長坐上華航勞資談判桌 交通部也覺得怪

2019-02-10 22:10

華航員工社群網路貼文 呼籲機師工會不要再胡鬧

2019-02-10 15:19

經濟解析／機師贏了頭局 該見好就收

2019-02-10 19:31

華航跟機師對幹不手軟的原因…學者這樣說

2019-02-11 04:21

華航機師月工時62.6小時「比競爭對手都寬鬆」

2019-02-10 14:56

平均飛時62.6小時？ 資深機長：月工時直逼200小時

2019-02-11 00:05

影／長榮機師卻出席談判 李信燕：我也是理事長 不衝突

2019-02-10 18:51

華航員工內鬨？地勤擬到交通部抗議機師罷工

2019-02-10 14:14

何煖軒挨轟 費鴻泰：現在下台也難辭其咎

2019-02-10 19:52

地勤讚華航最好幸福企業 籲罷工機師摸良心

2019-02-10 18:57

華航員工痛斥：桃園機師工會綁架社會

2019-02-10 15:22

影／反對機師罷工！華航地勤集結抗議 遭企業工會回嗆

2019-02-10 18:37

疲勞航班難解 工會不接受交通部折衷方案

2019-02-10 18:41

疲勞航班認定歧見 工會公布去年會議紀錄

2019-02-10 20:30

打臉交通部 華航：旅客因罷工損失採個案認定補償

2019-02-10 19:49

綠委開第一槍 點名華航董座何煖軒該下台

2019-02-11 00:24

影／華航地勤與支持機師員工 交通部前對罵

2019-02-10 17:14

華航罷工機師突破600人 勞資11日2度協商

2019-02-11 00:19

華航二次勞資協商 周一下午在交通部舉行

2019-02-10 22:28

遠東巨城購物中心春節連假 業績開紅盤

2019-02-10 21:40

華航雪上加霜 旅行社要向華航求償

2019-02-10 15:09

機師罷工華航員工內訌 工會與地勤沒交集

2019-02-10 19:59

華航內訌勞資爭執工時定義 機師罷工陷僵局

2019-02-10 22:11

人物側寫／何煖軒作風強硬 對上使命必達

2019-02-11 00:30

何煖軒會成為派系鬥爭的祭品？ 陳學聖：他會吞了下來

2019-02-10 14:14

華航內部分裂 地勤要來交通部抗議機師罷工

2019-02-10 15:06

不能只比利率還要選天期 五家美元定存1年期利率逾3.2%

2019-02-10 20:19

九天連假將落幕 央行：跨行提現及轉帳順暢

2019-02-10 17:35

法人：華航股價跌幅 恐超過上次罷工

2019-02-10 13:17

華航勞資何時重啟對談 機師工會：隨時可談

2019-02-10 20:44

工會控機師休假出國被取消員工票 勞部：需釐清原因

2019-02-10 14:11

罷工預告期入法？綠委李昆澤：需要更嚴謹討論

2019-02-10 21:23

明天出國要注意 華航取消高雄機場出入境各2班共893人

2019-02-10 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top