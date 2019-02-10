不能只比利率還要選天期 五家美元定存1年期利率逾3.2%

2019-02-10 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



年終獎金怎麼理財？理財專家建議，投資人想承作美元高利定存，為自己的財富加值，除了比較利率，還要選擇天期，「有些利率雖然高達4%、5%，但期限只有1周或2周，還不如選擇市場上1年期、逾3%的定存專案」、就能安心存整年、穩穩賺利息。

放眼目前市場上，銀行推出的1年期美元高利定存專案，包括星展、渣打、中國信託、凱基與王道等五家銀行，1年期的美元定存專案利率均超過3.2%，其中又以星展銀行的3.3%為最高。

理財專家指出，如果只挑利率高的專案，雖然利率高達4%、5%，但一周或兩周就到期，除非「有很多時間可以把存款搬來搬去」，而且還得考慮匯款手續費，否則能賺到的利息，並沒有比其他銀行專案高出多少。

目前市場上，美元1年期定存利率最高的五家，除星展銀行可達3.3%外，包括渣打銀行、中國信託、凱基銀行與王道銀行，利率均為3.2%，不過承作門檻與條件各有不同。

星展銀行自明（11）日起推出的最新美元高利定存專案，門檻為2萬美元以上，需為星展理財客戶，且限新資金承作，1年期年息3.3%，專案期限至3月底為止。

渣打銀行推出的1年期美元高利定存專案，承作門檻為3萬美元，限新資金，利率為3.2%，專案期限至3月底為止。

中國信託銀行1年期美元定存專案，利率同樣為3.2%，不過承作門檻較高，需達10萬美元，且需為新台幣定存解約轉存、且經臨櫃辦理。

凱基銀行的1年期美元定存專案，門檻為5萬美元以上，利率3.2%，限透過分行與電話客服通路辦理；凱基銀行外幣定存專案須為新資金，或以新台幣定存解約轉存才能辦理。

王道銀行推出的新春理財優惠方案，1年期美元定存3.2％，門檻不到1萬美元，最低8,888美元即可辦理，小資族也能輕鬆存。王道銀行美元高利專案，須透過網路銀行或行動銀行申請，最大的特色是不用為新資金，採複利計息，每月利息滾入本金再生利息，到期一次領回。