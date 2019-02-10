九天連假將落幕 央行：跨行提現及轉帳順暢

2019-02-10 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



央行指出，春節期間財金公司金融資訊系統跨行業務運作順暢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年農曆春節長達九天，主掌國內金流資訊系統的中央銀行繃緊神經、緊盯銀行ATM的運作情況，隨著長假今（10）日將落幕，身為主管機關的央行也鬆了一口氣，並於今日發布新聞稿指出，春節期間財金公司金融資訊系統跨行業務運作順暢。

為確保農曆春節期間民眾跨行提現及轉帳順暢，央行於春節前促請各金融機構於跨行清算專戶留存充足資金，根據統計，春節假期前最後一個營業日（2月1日）各金融機構留存該專戶的餘額高達2,084.3億元，約為107年日平均餘額的四倍。

央行表示，本年春節期間財金公司金融資訊系統跨行業務運作順暢。依據該公司統計，從春節假期開始（2月2日）至2月10日中午止，民眾跨行提現金額為647.6億元，跨行轉帳金額為580.9億元，平均每日提領72億元、轉帳64.5億元，分別較上（107）年春節期間明顯增加31.6%及83.8%，與本年春節假期期間適逢月初，房租及褓母費等例行性支出較多，民眾提現及轉帳需求較高有關。

至於2月1日封關日當天，有多家銀行網銀連線出現問題，央行主管指出，主要是因為使用人數過多，導致系統「卡卡的」，而連假期間，中華郵政傳出ATM當機一事，央行也解釋，當天是中華郵政系統發生問題，財金公司的跨行系統非常順暢，且據瞭解，中華郵政公司很快就已經排除故障，讓ATM可以正常運作使用。