銀行年後徵才 挑戰百萬年薪

2019-02-09 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



年後轉職嗎？有志捧銀行金飯碗者，包括兆豐銀行和中國信託都將在農曆年後招募人才，其中兆豐銀行以信用卡業務為主，中國信託儲備幹部則向外語流利者招手，歡迎僑生和外籍生等通曉東南亞語者加入，號稱挑戰年薪百萬。

中信金控2019年「儲備幹部計畫」（簡稱「MA計畫」）招募正式啟動，因應國際化與數位化趨勢，中國信託金控今年擴大徵才，預計延攬逾60位商管、理工、資訊等各界人才，3月起前往台灣各大學院校舉辦招募說明會，亦將遠赴美國、日本等據點舉辦海外甄選活動。

中信金控表示，歡迎學士（含）以上，中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系者，例如僑生或外籍生踴躍報名，不只挑戰百萬年薪，更掌握發光發熱的機會，與中國信託攜手站上國際舞台。

今年中信金控「MA計畫」除了招募經營管理、財務管理、數位金融三組之外，旗下中國信託商業銀行特別將法人金融組更名為國際金融組，積極培養未來海外優秀戰將，並新增數據科技組網羅大數據及AI人才，加上原有個人金融、資本市場、風險管理，以及台灣人壽的保險數位、投資交易等領域，共計招募10個組別，預計招募60人。

兆豐銀行2019年信用卡業務人員、客服人員、理財專員暨資深視覺設計人員甄選活動亦已開跑，總計招募85人，其中包括65位理專。

兆豐銀行表示，報名期間至3月4日止，值得注意的是，兆豐所開出的人力需求皆須至少一年以上相關工作經驗，有志報考者須具備所列學歷證明、專業證照、外語檢定成績證明、工作經驗證明。